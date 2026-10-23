El precio del dólar cerró este viernes en S/3,449, por encima de los S/3,445 de la jornada anterior, con un avance de 0,12%. La moneda estadounidense ganó terreno en el mercado peruano, en una sesión marcada por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional y el incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,20%, hasta los 101.822 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años subieron a 4,986% y 5,312%, respectivamente. Los mercados siguen atentos a los riesgos inflacionarios asociados al encarecimiento de la energía y a las próximas señales de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI subió 3,85%, hasta US$103.30 por barril, ante las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro energético. Por su parte, el cobre avanzó 1,62%, mientras el oro retrocedió 0,59% y la plata cayó 0,94%. En América Latina, el real brasileño se apreció 1.06%, el peso colombiano 1,11% y el peso mexicano 0,31%, mientras el peso chileno perdió 0,95%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,441 y S/3,452, con un volumen negociado de US$343.3 millones. Durante la jornada, el avance del dólar estuvo acompañado por una presión moderada al alza, aunque la oferta de divisas de los exportadores contribuyó a mitigar parcialmente este movimiento.

De acuerdo con Huayta, el encarecimiento del petróleo mantiene vigentes los riesgos inflacionarios internacionales, mientras los mercados permanecen atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal. En Perú, el comportamiento del tipo de cambio estuvo influido tanto por el fortalecimiento del dólar global como por los flujos de oferta de divisas en el mercado local.

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De otro lado, Jimena Torres, trader de divisas en Renta4 SAB, sostuvo que hoy no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCR La jornada, en neto, estuvo comandada por demanda offshore durante la mayor parte del día.

Además, agregó que el gobierno peruano planea aumentar el gasto público en S/18.000 millones en el 2027 como política fiscal contracíclica para amortiguar los impactos del fenómeno de El Niño, el alza del precio del petróleo y de las tasas de interés internacionales, según lo informado por el ministro de Economía Elmer Cuba. De este monto, S/13.000 millones se destinarán a inversión en infraestructura, S/2.500 millones en bonos para familias, S/2.000 millones para mantenimiento de obras y S/500 millones para subsidios a los combustibles. El aumento del gasto implicará elevar la meta de déficit fiscal de 1,4% a 2,4% del PBI.

En el plano internacional, funcionarios de Estados Unidos e Israel habrían evaluado reanudar ataques contra Irán después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras Irán afirma que mantiene abierta la vía diplomática, aunque está preparado para defenderse, según The New York Times. La posibilidad de una nueva escalada surge en plena campaña electoral, en la que Donald Trump ha condicionado ayudas, inversiones y un posible pago de US$5,000 por adulto a una victoria republicana, ante el desgaste provocado por la guerra, los elevados precios y su baja aprobación.