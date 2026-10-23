En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,441 y S/3,452. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,441 y S/3,452. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes en S/3,449, por encima de los S/3,445 de la jornada anterior, con un avance de 0,12%. La moneda estadounidense ganó terreno en el mercado peruano, en una sesión marcada por el fortalecimiento del dólar a nivel internacional y el incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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