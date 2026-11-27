El precio del dólar cerró este viernes en S/3,455 en el mercado cambiario peruano, registrando una caída de 0,55% frente a los S/3,474 del cierre anterior y de 0,20% respecto a los S/3,462 de la apertura. La moneda estadounidense acumuló tres jornadas consecutivas de pérdidas, favoreciendo al sol peruano en un contexto de recuperación de los precios de los metales y una mayor oferta corporativa de dólares por los pagos de fin de mes.

“El repunte del cobre y la mayor oferta de dólares por parte de las empresas durante el cierre de mes han contribuido al fortalecimiento del sol. Sin embargo, el dólar internacional se mantiene cerca de sus máximos de 22 meses, respaldado por la persistencia de la inflación en Estados Unidos y las expectativas de un nuevo incremento de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se mantuvo alrededor de los 103.80 puntos, mientras Wall Street consolida una recuperación semanal en una sesión bursátil reducida por el Black Friday. Por su parte, el cobre alcanzó los US$12,515 por tonelada, acompañado por avances en el oro y la plata, mientras el petróleo Brent se mantuvo alrededor de los US$97 por barril ante los riesgos geopolíticos en Oriente Medio.

En el ámbito local, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó un superávit comercial récord de US$12,202 millones durante el tercer trimestre, acumulando 25 trimestres consecutivos con resultados positivos.

Asimismo, durante CADE Ejecutivos 2026 se destacó el crecimiento de 14.8% de la inversión privada entre enero y septiembre. No obstante, persisten los riesgos inflacionarios asociados al Fenómeno El Niño Costero, cuyo impacto llevó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a reducir su proyección de crecimiento para este año de 3,4% a 3,1%.

De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en los indicadores de actividad manufacturera de China, la inflación de noviembre en Perú y el reporte de empleo de Estados Unidos, previsto para el viernes 4 de diciembre. Una recuperación de la actividad industrial china podría favorecer al cobre y al sol peruano, mientras que cifras laborales estadounidenses superiores a las expectativas podrían reforzar las perspectivas de una política monetaria restrictiva de la Fed y generar nuevas presiones alcistas sobre el tipo de cambio.