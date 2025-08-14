El dólar está por debajo de los S/3,55 y se va depreciando casi 10% este año: estas son las razones, ¿seguirá así?

Este miércoles 13 de agosto, el dólar cerró en S/ 3,543, según datos del Banco Central de Reserva. Si bien esto significó un avance de 0,39% con respecto a la jornada del martes, todavía se mantiene por debajo de la barrera de los S/ 3,55 por quinta jornada consecutiva.

De hecho, como nos comentaron desde Renta 4 SAB en una nota anterior, el precio del dólar no se ubicaba en niveles por debajo de S/3,55 desde el 2020.

Para Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, los tres factores que confluyeron en la debilidad de la divisa norteamericana son: la depreciación global arrastrada desde inicios de este año, las expectativas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la posición del Perú a nivel externo.

“La moneda se ha depreciado casi 10% en lo que va del año con respecto a una canasta de monedas donde se incluyen el euro, el yen, la libra esterlina, etc. Además, los términos de intercambio —los precios de exportación— están en niveles máximos históricos, y esto se refleja en una balanza comercial ampliamente superavitaria y beneficiosa para el Perú“, explicó.

Tomemos en cuenta que la expectativa por el recorte de las tasas se reforzó tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., el cual subió en julio 0,2%. Esto significa 0,3% por debajo de la cifra de junio.

También hay factores locales, como la venta de dólares por parte de algunos operadores institucionales, tales como las AFP o empresas mineras, comenta Elí Casaverde, Head of FX Trading en Rextie.

Asimismo, el ingreso de divisas a través de las exportaciones, sumado a un superávit comercial sólido y a la estabilidad macroeconómica, ha fortalecido al sol, subraya César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB.

Renta4 SAB también detalló que hoy se negociaron US$474 millones en el mercado spot interbancario, 26% más de lo negociado ayer. Además, hubo vencimientos de ‘swaps’ cambiarios por parte del BCRP por S/600 millones, los cuales se renovaron en su totalidad a 3 y 6 meses y se añadieron US$300 millones más a 3 meses.

Proyección al cierre del año

De acuerdo a Perea, no se esperan grandes movimientos en los siguientes días y el tipo de cambio podría fluctuar entre S/ 3,51 y S/3,55; aunque la expectativa cambiará a medida que nos acerquemos al cierre del año, debido al periodo electoral.

“Se proyecta un cierre [de año] entre S/ 3,55 y S/ 3,65. La parte electoral es el único elemento que podría inducir la toma de posiciones de los inversionistas y hacer que el tipo de cambio suba”, mencionó.

Por otro lado, Renta4 SAB proyecta un cierre entre S/ 3,65 y S/ 3,75 al terminar este 2025. “Sin embargo, hacia 2026, el panorama electoral podría aumentar la volatilidad y dar mayor impulso al dólar”. Agrega que la ausencia de un candidato claro mantiene la incertidumbre en las encuestas presidenciales.

De parte de Rextie, estiman un cierre de año con un dólar entre S/ 3,55 y S/ 3,58, con un avance en los últimos meses por elecciones. Casaverde agregó que la recuperación de hoy se debe a la menor demanda de operadores locales.

“Estamos viendo una ligera recuperación en estas últimas sesiones, pero no es una corrección masiva o una tendencia, sino que los operadores locales dejaron de vender dólares y esto podría generar que vuelva a S/3,55”, explicó.

Sin embargo, debe haber especial atención con respecto a los aranceles que se le impongan a China —los cuales se pausaron por 90 días más— porque pueden reducir su demanda de materia prima.