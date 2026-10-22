El precio del dólar cerró este jueves en S/3,445, frente a los S/3,435 de la jornada anterior, con un avance de 0,29%. La moneda estadounidense ganó terreno en el mercado peruano, pese a su retroceso a nivel internacional, en una sesión marcada por una mayor demanda local de dólares, el incremento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,15%, hasta los 101.6 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años descendieron a 4,949% y 5,283%, respectivamente. Los mercados siguen atentos a la próxima decisión de la Reserva Federal, en medio de la incertidumbre sobre la inflación”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 2,09%, hasta US$99,18 por barril, impulsado por las tensiones en Medio Oriente. En contraste, el cobre retrocedió 2,74%, el oro cayó 2,51% y la plata perdió 5,47%. El encarecimiento de la energía mantiene las preocupaciones inflacionarias y las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de interés.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,440 y S/3,450, con un volumen negociado de US$428.4 millones. Aunque el dólar perdió terreno a nivel global, la presión compradora en el mercado cambiario peruano llevó la cotización al alza. Este comportamiento contrastó con el de otras monedas de la región, como el real brasileño y el peso colombiano, que se apreciaron 0,25% y 0,58%, respectivamente.

Para las próximas sesiones, la evolución del dólar dependerá de los flujos corporativos, la oferta exportadora y la demanda local de divisas. A estos factores se suman el petróleo cercano a US$100 por barril, la caída del cobre y los riesgos inflacionarios asociados al Fenómeno El Niño, mientras el mercado permanece atento a las señales de la Reserva Federal.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. refleja una mayor demanda de activos seguros ante la incertidumbre financiera global y refuerza las expectativas de que la Fed mantenga sus tasas sin cambios. Este escenario podría limitar el avance del dólar; para el USD/PEN, la tendencia dependerá también de los flujos locales de oferta y demanda de divisas.