El dólar cierra este jueves 22 de octubre con un avance del 0,29%. (Foto: AFP)
El dólar cierra este jueves 22 de octubre con un avance del 0,29%. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves en S/3,445, frente a los S/3,435 de la jornada anterior, con un avance de 0,29%. La moneda estadounidense ganó terreno en el mercado peruano, pese a su retroceso a nivel internacional, en una sesión marcada por una mayor demanda local de dólares, el incremento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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