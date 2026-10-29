Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este jueves con una referencia cercana a S/3,4525 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por debajo de los S/3,453 del cierre anterior. La apertura se produjo mientras los mercados asimilan la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener sus tasas de interés sin cambios, en un contexto de inflación persistente y crecimiento económico sólido en ese país.

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