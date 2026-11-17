El precio del dólar inició la jornada de este martes en S/3,410 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,416 del cierre anterior. La cotización se produjo en un contexto de fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, impulsado por las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), mientras los inversionistas mantienen la cautela ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,18%, hasta los 103.777 puntos, respaldado por las expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos. Las declaraciones de Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, sobre la posibilidad de nuevas alzas de tasas refuerzan la atención del mercado sobre la persistencia de la inflación y las próximas decisiones de la Fed”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0,2% mensual en octubre, mientras los precios de importación y exportación registraron incrementos de 1,1% cada uno.

Por su parte, el petróleo WTI avanzó 2.26%, hasta US$86,97 por barril, y el Brent subió 1,89%, hasta US$95,45, ante las tensiones en el estrecho de Ormuz. Asimismo, los inversionistas siguen atentos a las restricciones estadounidenses sobre el acceso de China a chips de inteligencia artificial y a los próximos resultados de Nvidia.

En el ámbito local, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Promperú y gremios empresariales conformaron dos grupos de trabajo público-privados para fortalecer la competitividad de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, especialmente en los sectores agroexportador y textil.

Estas acciones buscan mitigar el impacto de las nuevas condiciones arancelarias y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de divisas provenientes del comercio exterior.

De cara al desarrollo de la sesión, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses y las tensiones comerciales seguirán influyendo en el mercado cambiario.

En Perú, se registran vencimientos de certificados de depósito del Banco Central de Reserva (BCR) por S/1.742 millones y de swaps cambiarios de compra por S/200 millones, por lo que las operaciones de la autoridad monetaria y los flujos de oferta y demanda de divisas serán relevantes para el comportamiento del tipo de cambio.