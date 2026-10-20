El precio del dólar abrió este martes 20 de octubre en S/3,435 en el mercado interbancario, por debajo de los S/3,437 del cierre anterior, con una ligera apreciación del sol peruano. La jornada comenzó con un retroceso de la moneda estadounidense a nivel internacional, tras conocerse indicadores de empleo y construcción en Estados Unidos por debajo de las estimaciones.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,26%, hasta los 101.769 puntos, luego de conocerse cifras de empleo privado y del sector construcción inferiores a las estimaciones. El dato semanal de empleo privado se situó en 18,500, mientras los permisos de construcción alcanzaron los 1.4 millones y las viviendas iniciadas los 1.221 millones”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 0,2%, hasta US$99,66 por barril, mientras el Brent cayó 0.4%, hasta US$111,93. Por su parte, el oro perdió 0,49% y el cobre registró una ligera caída de 0.14%. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años descendió 0,78%, moderando la presión sobre las monedas emergentes.

En el mercado local, la presentación del proyecto de la nueva Ley MAPE al Congreso busca establecer un marco de formalización y supervisión para la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, Petro-Perú asumió el control total del Lote 192, en un contexto de precios elevados del petróleo. Para esta jornada también están previstos vencimientos de certificados de depósito del BCRP por S/ 997.4 millones, que inyectarán liquidez en soles al sistema financiero, junto con la devolución de depósitos del Banco Central.

“Para las próximas horas, el tipo de cambio tiene una zona de soporte cercana a S/3,420 y S/3,425. Su evolución dependerá del comportamiento del dólar global y de los factores geopolíticos, mientras los mercados permanecen atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos”, señaló Huayta.