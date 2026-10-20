Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este martes 20 de octubre en S/3,435 en el mercado interbancario, por debajo de los S/3,437 del cierre anterior, con una ligera apreciación del sol peruano. La jornada comenzó con un retroceso de la moneda estadounidense a nivel internacional, tras conocerse indicadores de empleo y construcción en Estados Unidos por debajo de las estimaciones.

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