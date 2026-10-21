El precio del dólar abrió este miércoles 21 de octubre en S/3,430, ligeramente por encima de los S/3,427 del cierre anterior. Sin embargo, durante las primeras operaciones, el sol mostró una leve apreciación, en un contexto de estabilidad de la moneda estadounidense a nivel internacional y expectativas por la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos.

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“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocede ligeramente 0,03%, hasta los 101.695 puntos, mientras los mercados mantienen la atención en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, previstas para este jueves, y los indicadores preliminares de manufactura y servicios que se conocerán el viernes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. A ello se suman las dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial y las próximas decisiones de tasas de la Reserva Federal.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 1,18% y el Brent 0,91%, mientras los metales registraron un comportamiento mixto. El cobre cayó 0,92% y la plata 0,68%, mientras el oro avanzó ligeramente 0,20%. En el mercado energético, los inventarios de crudo de Estados Unidos registraron una reducción mayor a la esperada, factor que ejerció cierta presión al alza sobre las cotizaciones.

En el mercado local, las alertas por el fenómeno de El Niño 2026-2027 mantienen los riesgos sobre la agroexportación y el suministro de agua potable para casi siete millones de personas, según Sunass.

En paralelo, avanzan proyectos mineros como Coroccohuayco, de Glencore, con una inversión de US$1.800 millones, y Tía María, que registra un avance de 49,6% y US$884.3 millones ejecutados. Para esta jornada también están previstos vencimientos de depósitos del BCR por S/11.200.1 millones, que inyectarán liquidez en soles al sistema financiero.

De acuerdo con Huayta, el mercado cambiario peruano continúa dentro de un rango de consolidación, con mínimos cercanos a S/3,420 y máximos de S/3,450 durante las últimas semanas. La evolución del dólar global, los próximos indicadores estadounidenses y los riesgos inflacionarios asociados al fenómeno de El Niño seguirán siendo factores de atención para el mercado y las decisiones del BCR.