Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este miércoles 21 de octubre en S/3,430, ligeramente por encima de los S/3,427 del cierre anterior. Sin embargo, durante las primeras operaciones, el sol mostró una leve apreciación, en un contexto de estabilidad de la moneda estadounidense a nivel internacional y expectativas por la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos.

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