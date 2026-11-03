De cara a noviembre, el análisis de Kambista contempla un rango de referencia de S/3,420 a S/3,470 por dólar. (Foto: Jorge Cerdán / EC).
De cara a noviembre, el análisis de Kambista contempla un rango de referencia de S/3,420 a S/3,470 por dólar. (Foto: Jorge Cerdán / EC).
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este martes con una referencia de S/3,460 en el mercado cambiario peruano, en medio de la incertidumbre por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y el incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Ambos acontecimientos mantienen la atención de los inversionistas por sus posibles efectos sobre el precio del petróleo, la cotización del dólar y el comportamiento de las monedas emergentes.

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