El precio del dólar inició la jornada de este martes con una referencia de S/3,460 en el mercado cambiario peruano, en medio de la incertidumbre por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y el incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Ambos acontecimientos mantienen la atención de los inversionistas por sus posibles efectos sobre el precio del petróleo, la cotización del dólar y el comportamiento de las monedas emergentes.

“Los mercados estarán atentos a los resultados electorales en Estados Unidos, que podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso y condicionar la agenda económica del presidente Donald Trump. A ello se suma la tensión en el estrecho de Ormuz, donde una nueva escalada del conflicto con Irán podría afectar el suministro energético y generar presiones sobre los precios internacionales”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el mercado internacional, el petróleo Brent avanzó alrededor de 1,3%, hasta US$106,13 por barril, mientras el WTI subió 1,5%, hasta US$97,91, tras las fuertes caídas registradas en la sesión anterior. La recuperación se produjo luego de nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz. En paralelo, el dólar internacional mostró un comportamiento relativamente estable, mientras los inversionistas evaluaban los riesgos políticos y geopolíticos.

En el ámbito local, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que el crédito al sector privado aumentó 0,1% en septiembre respecto del mes anterior. Asimismo, las entidades financieras anticipan condiciones más estrictas para otorgar financiamiento a empresas y personas expuestas a los efectos del Fenómeno El Niño, especialmente en actividades como agricultura, pesca y comercio. Este escenario podría generar mayores exigencias de garantías y evaluaciones de riesgo en las zonas más vulnerables.

De cara a noviembre, el análisis de Kambista contempla un rango de referencia de S/3,420 a S/3,470 por dólar, con expectativas de volatilidad moderada. No obstante, una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente o un incremento de la demanda internacional de dólares podrían generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio. La evolución de los resultados electorales estadounidenses y de los precios del petróleo será determinante para evaluar los próximos movimientos de la moneda.