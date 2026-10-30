El tipo de cambio inició la jornada de este viernes con una referencia de S/3,4600 en el mercado interbancario peruano, tras la demanda neta de dólares registrada en la sesión anterior. Los inversionistas mantienen la atención en la posibilidad de un nuevo incremento de tasas de interés en Estados Unidos durante diciembre, ante la persistencia de las presiones inflacionarias y el crecimiento de su economía.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocede hacia el rango de 101.7 a 101.8 puntos, aunque las expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos continúan presentes. La aceleración de la inflación y el crecimiento económico superior a lo esperado en el tercer trimestre mantienen la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo Brent alcanzó aproximadamente US$117,14 por barril, mientras el WTI se ubicó alrededor de US$103,94, en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos sobre el suministro energético. En contraste, el oro retrocedió hasta aproximadamente US$3,956 por onza, alcanzando mínimos de cuatro meses, mientras la plata llegó a cotizar temporalmente por debajo de US$50 por onza.

En el ámbito local, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó durante el roadshow inPERU en Nueva York la solidez de los fundamentos macroeconómicos y la autonomía de la institución. Las reservas internacionales representaron aproximadamente el 26% del PBI a septiembre de 2026, un respaldo para la estabilidad del sol frente a episodios de volatilidad externa. Para esta jornada, se registran depósitos del BCRP por S/ 9,763.9 millones y del Tesoro Público por S/ 800 millones, sin vencimientos de swaps cambiarios previstos.

“Durante la sesión será importante monitorear los flujos corporativos e institucionales, la oferta de dólares de los exportadores y la demanda para pagos al exterior. También estaremos atentos a la publicación de la inflación de octubre, prevista para el lunes 2 de noviembre, que permitirá evaluar las expectativas sobre las próximas decisiones del BCR”, señaló Huayta.