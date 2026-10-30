Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El tipo de cambio inició la jornada de este viernes con una referencia de S/3,4600 en el mercado interbancario peruano, tras la demanda neta de dólares registrada en la sesión anterior. Los inversionistas mantienen la atención en la posibilidad de un nuevo incremento de tasas de interés en Estados Unidos durante diciembre, ante la persistencia de las presiones inflacionarias y el crecimiento de su economía.

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