La jornada comenzó con un retroceso de 0,3% de la divisa estadounidense a nivel internacional. (Foto: Agencia Andina)
La jornada comenzó con un retroceso de 0,3% de la divisa estadounidense a nivel internacional. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició este lunes con una referencia de S/ 3.460 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,470 del cierre anterior. La jornada comenzó con un retroceso de 0,3% de la divisa estadounidense a nivel internacional, mientras en Perú se conoció que la inflación anual alcanzó el 5,25% en octubre, superando las expectativas del mercado y convirtiéndose en uno de los principales factores de atención para los inversionistas.

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