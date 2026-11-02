El precio del dólar inició este lunes con una referencia de S/ 3.460 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,470 del cierre anterior. La jornada comenzó con un retroceso de 0,3% de la divisa estadounidense a nivel internacional, mientras en Perú se conoció que la inflación anual alcanzó el 5,25% en octubre, superando las expectativas del mercado y convirtiéndose en uno de los principales factores de atención para los inversionistas.

“La inflación mensual en Perú pasó de 0,12% en septiembre a 0,57% en octubre, mientras que la tasa interanual aumentó de 4,55% a 5,25%, por encima del 4,6% proyectado. Este resultado reduce el margen del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para realizar nuevos recortes de su tasa de referencia y podría favorecer al sol frente al dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el escenario internacional, los mercados mantienen una postura cautelosa ante las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el martes 3 de noviembre. A ello se suma una semana de publicaciones económicas que incluye el índice manufacturero ISM, las ofertas de empleo JOLTS y el reporte de empleo no agrícola. Estos indicadores serán relevantes para evaluar las perspectivas de crecimiento y las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.

La incertidumbre también se reflejó en los precios de las materias primas. El petróleo Brent retrocedió 3,94%, mientras el oro avanzó 0,67%, la plata subió 1,90% y el cobre registró una variación positiva de 0,08%. En el ámbito local, entró en vigencia la optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, mientras empresas mineras reforzaron sus medidas preventivas frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño sobre sus operaciones y exportaciones.

Para los próximos días, el análisis de Kambista identifica como factores de seguimiento los resultados de las elecciones estadounidenses, los nuevos indicadores laborales de ese país y las expectativas sobre la política monetaria del BCR tras el dato de inflación peruana. El viernes 6 de noviembre se publicará el reporte de empleo no agrícola de Estados Unidos, para el cual el consenso anticipa la creación de 65,000 puestos de trabajo, una cifra que podría influir en el comportamiento internacional del dólar.