El precio del dólar cerró este martes 22 de septiembre en S/3,366, con un avance de 0,30% frente a la jornada anterior. La cotización alcanzó así el nivel más alto de la sesión, tras moverse entre S/3,356 y S/3,366, en un contexto de leve fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,16%.

“Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron un tono restrictivo ante la persistencia de la inflación, mientras los mercados continuaron atentos a las negociaciones en Medio Oriente. Este escenario dio soporte al dólar y generó presión sobre algunas monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En Latinoamérica, el peso mexicano retrocedió 0,52% y el peso colombiano 0,50% frente al dólar.

El petróleo estadounidense cayó 2,23% hasta US$90,31 por barril, principalmente por una mejora en las perspectivas de oferta desde Medio Oriente. Los metales, en cambio, avanzaron: el oro ganó 0,25%, la plata 1,40% y el cobre 1,20%, este último respaldado por expectativas de una demanda sólida y restricciones de oferta.

En el ámbito local, Huayta, destacó que durante su participación en la Asamblea General de la ONU, Keiko Fujimori destacó la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional, además de la atracción de inversiones y el crecimiento económico del Perú. Según Huayta, estos factores podrían contribuir a fortalecer la percepción de estabilidad institucional y favorecer la llegada de capitales, aunque el comportamiento del USD/PEN dependerá principalmente de los flujos de inversión, el entorno externo y las expectativas de crecimiento económico.

El USD/PEN volvió a ubicarse en el rango superior de las últimas semanas. Durante la jornada se negociaron US$583 millones, mientras el tipo de cambio fluctuó entre S/3,356 y S/3,366, reflejando la volatilidad registrada durante la sesión.

Mientras que Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por los no residentes. Además, hoy hubo vencimiento de Swaps Cambiario Compra por S/500 millones. El USD mantiene un sesgo ligeramente favorable, apoyado por la mejora de la producción industrial y la mayor actividad energética en EE.UU. Por su parte, la recuperación del consumo en Reino Unido brinda cierto soporte a la libra y limita el avance del dólar.