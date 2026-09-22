El dólar cerró la jornada del martes 22 de septiembre con un avance de 0,30%. Foto: GEC.
El dólar cerró la jornada del martes 22 de septiembre con un avance de 0,30%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes 22 de septiembre en S/3,366, con un avance de 0,30% frente a la jornada anterior. La cotización alcanzó así el nivel más alto de la sesión, tras moverse entre S/3,356 y S/3,366, en un contexto de leve fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,16%.

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