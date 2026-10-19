El precio del dólar cerró este lunes 19 de octubre en S/3,437, por debajo de los S/3,439 de la jornada anterior, con un retroceso de 0,06%. Durante la sesión, el tipo de cambio recortó sus pérdidas iniciales, en un contexto marcado por los flujos corporativos y la intervención del Banco Central de Reserva (BCR).

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,16%, hasta los 101.945 puntos, en paralelo a la depreciación del euro y la incertidumbre política en Francia. Este movimiento generó flujos hacia activos de cobertura en dólares, mientras persisten las preocupaciones sobre el gasto relacionado con la inteligencia artificial y las tasas de interés elevadas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre avanzó 0,29%, ofreciendo un soporte moderado a las monedas emergentes vinculadas a las exportaciones de metales. Por su parte, el oro retrocedió 0,42%, la plata ganó 0,68% y el petróleo registró variaciones mínimas, con el Brent cayendo 0,09% y el WTI avanzando 0,03%. Asimismo, los mercados siguen atentos a posibles conversaciones entre Estados Unidos, China y Rusia sobre el conflicto en Europa del Este.

En el mercado local, el BCR intervino mediante la colocación de S/200 millones en swaps cambiarios a tres meses, con una tasa promedio de 3.51%, absorbiendo liquidez en dólares para frenar la presión alcista sobre el tipo de cambio. La jornada también estuvo marcada por los flujos corporativos que influyeron en la cotización local.

En cuanto al fenómeno de El Niño, las advertencias sobre un déficit hídrico amenazan el suministro de agua para casi siete millones de personas, incrementando las presiones sobre la agricultura y la infraestructura. A mediano plazo, este choque de oferta podría generar presiones inflacionarias, afectar las expectativas sobre las tasas de interés del BCR y añadir volatilidad al tipo de cambio.