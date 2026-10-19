El dólar cerró este lunes 19 de octubre con un retroceso del 0,06%. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
El dólar cerró este lunes 19 de octubre con un retroceso del 0,06%. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes 19 de octubre en S/3,437, por debajo de los S/3,439 de la jornada anterior, con un retroceso de 0,06%. Durante la sesión, el tipo de cambio recortó sus pérdidas iniciales, en un contexto marcado por los flujos corporativos y la intervención del Banco Central de Reserva (BCR).

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