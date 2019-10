Otro de los anuncios realizados ayer por el Ejecutivo fue que evaluará aumentar anualmente el monto de las pensiones de los jubilados y cesantes.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, recordó que el Gobierno dispuso incrementar las pensiones hace algunos meses, por lo que correspondería evaluar de forma constante ese aumento gradual.

“Nos comprometemos a revisar anualmente el monto de la pensión que reciben los cesantes y jubilados con el fin de poder garantizar pensiones que permitan a los peruanos tener una jubilación justa y con calidad de vida”, afirmó durante la presentación del plan de trabajo y medidas del Gabinete Ministerial.

Para Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), el aumento es posible. No obstante, resalta que se trata de un sistema de pensiones desfinanciado que debe pagarse con los impuestos de todos los ciudadanos.

“Se debería pensar en arreglar la injusticia con los millones de afiliados que no reciben hoy o no recibirán mañana pensión alguna a pesar de haber aportado. Esto por no llegar a los 20 años de aporte”, señaló.

Noelia Bernal, investigadora de la Universidad del Pacífico, dudó de la sostenibilidad de realizar aumentos progresivos en el sistema nacional de pensiones, en un contexto en que la economía crece a tasas cada vez menores. Detalló que el aumento generalizado de pensiones podría distorsionar la regla con la cual se calcularon las pensiones previas.

Al respecto, Giovana Prialé, presidenta de la Asociación de AFP (AAFP) sostuvo que el último aumento de pensiones que dio el gobierno este año involucró alrededor de S/450 millones, diferencial que tendrá que asumirse todos los años.

“Definitivamente, se tendrá que evaluar los rangos de aumento, tomando en cuenta los indicadores económicos, la evolución de precios de la canasta básica familiar y precios de servicios de salud. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el costo fiscal y el impacto de otras herramientas en la calidad de vida de futuros pensionistas”, añadió.