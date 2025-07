El gasto del Estado se dispara: aumento de más de S/ 2.600 millones en lo que va de este periodo gubernamental

Desde el inicio del actual gobierno, el gasto corriente del Estado —que incluye planillas, bienes y servicios (B&S), pensiones, donaciones y transferencias— ha crecido de forma sostenida. Para 2025 se ha presupuestado S/164 mil millones, lo que representa un aumento de más de S/25 mil millones respecto al gasto de 2021, equivalente a un incremento del 18 %.

Los principales componentes del gasto corriente son planillas y bienes y servicios, que en 2025 representan el 53% y 26% del presupuesto de gasto corriente, respectivamente. El gasto en planillas proyecta un crecimiento de 33% entre 2021 y 2025; y el gasto en B&S, un aumento de 34%, pasando de S/32 mil millones a casi S/43 mil millones. Este último incluye desde servicios de proveedores externos hasta compras de oficina.

El aumento del gasto en B&S ha sido generalizado en todos los niveles de gobierno. Los Gobiernos Regionales (GR) lideran esta tendencia, con un incremento del 55% (S/ 2,1 mil millones), seguidos por el Gobierno Nacional (GN) con 41% (S/ 7,6 mil millones) y los Gobiernos Locales (GL) con 12% (S/ 1,2 mil millones).

Dentro del gasto en B&S, se ha hecho un análisis detallado de dos grupos de gasto. Primero, se ha identificado qué parte de este gasto se dedica al gasto institucional, es decir a la gestión interna de los recursos humanos, materiales y financieros de las entidades públicas, y que está definida por la categoría presupuestal denominada “Acciones Centrales”.

Segundo, dentro del gasto en B&S se definió como gasto no crítico, bajo una metodología del CPC1, aquel que no resulta estrictamente esencial para el funcionamiento del Estado y que, por tanto, podría ser ajustado para reorientar recursos hacia intervenciones de mayor impacto ciudadano. Bajo esta definición, el gasto no crítico comprende diez conceptos: telefonía móvil, viajes, vestuario, publicidad, combustible, seminarios y celebraciones, servicios de consultoría, papelería, alimentos y bebidas, y seguros. Se excluye del análisis aquellos gastos asociados a funciones altamente prioritarias; por ejemplo, el combustible destinado a operativos de seguridad ciudadana.

Como resultado del análisis se obtiene que el gasto institucional se incrementará en más de S/ 2.600 millones entre 2021 y 2025 (+43 %), al pasar de S/6.071 millones a S/8.700 millones. Este monto podría financiar, por ejemplo, la pavimentación de más de 1.400 km de carreteras o la construcción de 300 centros de salud.

El mayor aumento se registra en los GR (+70 %, S/ 468 millones) y el GN (+59 %, S/ 1.642 millones), mientras que en los GL el crecimiento es de 20% (S/518 millones). En el GN, los sectores con mayor aumento porcentual son el

Congreso, Relaciones Exteriores y Transportes, todos con incrementos superiores al 125%. El Congreso pasó de S/22,6 millones en 2021 a S/90,7 millones en 2025. En los GR resaltan los casos de Lambayeque, Ica y La Libertad, con aumentos mayores al 160%.

Por el lado del gasto no crítico se elevará en S/ 1.039 millones (+32 %), pasando de S/3.203 millones en 2021 a S/4.242 millones en 2025.

El mayor incremento lo registran los GL (+51%, S/ 494 millones), seguidos por el GN (+31%, S/ 522 millones) y los GR (+4 %, S/22 millones).

En el GN, los sectores con mayores aumentos en gasto no crítico son Relaciones Exteriores, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social y el Congreso, con crecimientos por encima del 150%. En los GR, los que más crecieron en este rubro son La Libertad, Pasco y Madre de Dios, con aumentos superiores al 50%

Este crecimiento del gasto corriente ocurre en un contexto de presión fiscal. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 3,6 % del PBI, incumpliendo la regla fiscal por segundo año consecutivo. Solo manteniendo en 2024 el mismo nivel de gasto institucional de 2021, el déficit fiscal se hubiese reducido en 0,2%, lo que hubiese mejorado la probabilidad de converger a la meta fiscal de 2,2% del PBI para este 2025.

Así, este gasto adicional además de contribuir al deterioro de la sostenibilidad fiscal del país, no se ha traducido en mejores servicios al ciudadano. En consecuencia, un desafío para el Gobierno es controlar los niveles de este tipo de gastos y reorientarlos hacia donde es más efectivo.