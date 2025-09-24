Claudia Inga Martínez
El ‘glow up’ del mercado de la belleza en Perú: los avances de Sephora, la llegada de Kiko Milano y la competencia que se viene
El mercado de la cosmética, belleza e higiene personal traza una ruta de desarrollo en el país que se está consolidando y en el primer semestre de este año ya anota un crecimiento de 8,4% frente al mismo periodo del año pasado. Actualmente, este sector, que en los primeros seis meses de este año ha facturado S/4.675 millones, aporta un 0,8% del PBI y está compuesto por 1.500 marcas en el país.

