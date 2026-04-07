El Gobierno aprobó el plan de trabajo de la Autoridad Nacional Autónoma del puerto de Chancay, en una sesión encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

El documento establece los lineamientos para el desarrollo del terminal portuario y define su marco operativo, con el objetivo de consolidarlo como un eje estratégico para la economía del país.

Reglamento interno

Durante la misma sesión, el Ejecutivo también aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo de la autoridad, que fija las reglas para su organización, funcionamiento y toma de decisiones.

Con ello, se busca ordenar la gestión institucional del proyecto y mejorar la ejecución de sus objetivos en el corto y mediano plazo.

El plan reconoce al puerto de Chancay como un motor de desarrollo, no solo en el ámbito económico, sino también en el impacto social y territorial que generará en su zona de influencia.

En esa línea, se plantean criterios para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos vinculados al crecimiento del terminal.

Como parte de la sesión, también se presentó una cartera de 21 proyectos priorizados en los alrededores del puerto, orientados a responder a la creciente demanda de servicios que generará su operación.

Entre las principales obras figuran la construcción de comisarías, establecimientos de salud, sistemas de agua y saneamiento, así como proyectos de transporte y seguridad ciudadana.