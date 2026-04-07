Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Ejecutivo también aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo de la autoridad, que fija las reglas para su organización, funcionamiento y toma de decisiones. (Foto: Andina/ Referencial)
El Ejecutivo también aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo de la autoridad, que fija las reglas para su organización, funcionamiento y toma de decisiones. (Foto: Andina/ Referencial)
Por Redacción EC

El Gobierno aprobó el plan de trabajo de la Autoridad Nacional Autónoma del puerto de Chancay, en una sesión encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: