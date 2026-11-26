El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) ofreció al Gobierno del Perú hasta US$10.000 millones de financiamiento para proyectos de desarrollo, para el periodo 2027-2030, un incremento de más del 50% en comparación con los últimos cuatro años.

LEE TAMBIÉN: Ministro de Trabajo anuncia decreto para proteger empleos durante el Fenómeno de El Niño

Los recursos se enfocarán en cuatro prioridades definidas por el Gobierno en conjunto con el Grupo BID para mejorar servicios públicos e impulsar el crecimiento y la creación de empleo: educación; resiliencia ante desastres naturales, especialmente ante el fenómeno El Niño; seguridad ciudadana; y productividad e informalidad.

Los recursos ofrecidos podrán apoyar la implementación del nuevo plan Nacional de Educación, y las acciones para fortalecer la resiliencia y la respuesta ante El Niño.

Además, en seguridad ciudadana, podrían incluir iniciativas para fortalecer la investigación de la policía y el sistema de flagrancia, entre otros. En productividad, el trabajo conjunto se podría enfocar en reducir la informalidad, avanzar en la simplificación tributaria y aprovechar los avances de la inteligencia artificial.

El paquete contempla financiamiento de hasta US$6.000 millones para el sector público y US$4.000 millones para empresas a través de BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID. Para las empresas, el Grupo BID propone financiar en solo cuatro años un monto equivalente al total de la década anterior.

El anuncio se realizó durante la visita a Perú del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien se reunió con la presidenta Keiko Fujimori en Cusco. La jefa de Estado y el presidente Goldfajn participaron en CADE Ejecutivos 2026.

“El Perú tiene un enorme potencial en todas sus regiones. Una mayor articulación entre el Estado y el sector privado puede acelerar inversiones y generar crecimiento que se traduzca en más empleo y mejor calidad de vida para todos los peruanos”, señaló Goldfajn.

Por su parte, Fujimori, destacó que la aprobación de esta línea de crédito constituye una muestra de “confianza” en el Perú y en su Gobierno. La mandataria señaló que estos recursos permitirán avanzar en obras y proyectos prioritarios para la población, como el de agua potable en la ciudad de Juliaca, que lleva 18 años esperando concretarse.

Asimismo, la presidenta resaltó el respaldo del Grupo BID para sacar adelante esta iniciativa y atender una demanda histórica de las familias de la región Puno. “En nombre del Gobierno peruano, presidente, muchas gracias. El BID será un gran aliado fundamental en los próximos años”, manifestó.