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Resumen

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El pedido de facultades era una vía para avanzar con parte de esa agenda. El 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un texto acotado de 20 medidas. | Foto: Indecopi.
El pedido de facultades era una vía para avanzar con parte de esa agenda. El 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un texto acotado de 20 medidas. | Foto: Indecopi.
Por Hágase Instituto

Una licencia de funcionamiento debe resolverse, según la ley, en un plazo de dos días hábiles. Los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de las municipalidades declaran, en promedio, unos ocho. Esa diferencia de seis días forma parte del eje norma-realidad del Mapa de Distancias de Hágase Instituto, que mide qué parte de lo que la norma promete llega al ciudadano. Reducirla requiere que las entidades actualicen sus procedimientos y que el Ejecutivo ordene y supervise ese trabajo. Cerrarla exige, además, que las entidades apliquen la norma vigente y reduzcan la discrecionalidad que hoy recae sobre las empresas y los ciudadanos.

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