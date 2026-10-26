Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en entrevista para “Siempre a las 8″, programa de YouTube de El Comercio, se refirió a las consecuencias que podría tener el ‘Mega Niño’ en su sector. El titular del Midagri sostuvo que de momento no hay un desabastecimiento en alimentos, no obstante advirtió que a fin de año se podría ver afectada la producción de arándanos, uva, mango y limón.

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“En este momento no hay desabastecimiento, es más, acabo de ver la cifra, estamos en alrededor de 8.000 toneladas, por ejemplo, alimentos en Lima, que es normal. Hacia finales del año, nosotros prevemos que haya una disminución de producción de arándanos, de uva, de mango y de limón. Sin embargo, monitoreamos el día a día”, explicó Vinelli.

“Entonces, estamos monitoreando las siembras hoy y hoy día las siembras están yendo de manera regular. Lo que hay que ver es la germinación que van a ver en las siguientes semanas para ver cuánto viene el volumen de producción. Posiblemente, haya una afectación, pero todavía no tenemos un indicador de que sea una afectación significativa”, agregó.

Vinelli señaló que hay recursos financieros para atender a los agricultores que vean afectados sus cultivos por el fenómeno de El Niño. En ese sentido, recordó que se han distribuido S/2.500 millones para atender la emergencia.

“Hemos distribuido S/2.500 millones para atender el fenómeno del niño. El ministro de economía ha anunciado un gran impulso ejemplar de S/18.000 millones. Los recursos financieros están ahí, lo que estamos haciendo es evaluación de los impactos que va generando para poder atender rápidamente a la población. Entonces sí, vamos a tener espacio para poder brindar ayuda a la gente que se vea afectada dramáticamente en sus cultivos”, precisó.

Entre otras medidas adelantó que se está haciendo entrega de más de 100 reservorios y geotanques para contrarrestar las sequías en la parte andina y amazónica del país.

“El niño tiene dos impactos en la parte costera, llueve muchísimo y en la parte andina y amazónica no llueve o llueve muy poquito. Esta semana hemos tenido, gracias a la naturaleza, bastante lluvia en la parte andina amazónica, que está permitiendo que los agricultores tengan acceso al agua en esta temporada. Sin embargo, los pronósticos dicen que la sequía se va a prolongar. Para eso, te decía hace un instante que los que más se ven afectados son sus animales. Entonces lo que hacemos es comprar alimento, vacunas, y vitaminas para entregar a los agricultores para que puedan alimentar a sus animales. También estamos entregando más de 100 reservorios. ¿Para qué sirve el reservorio? Sirve para que puedan acumular la poca agua que vaya a caer, la pueden acumular en sus reservorios. Estamos entregando geotanques para que ahí se acumule el agua y puedan ellos tener agua parada más adelante. Sin embargo, es importante decir que estamos viviendo una época en donde está cayendo menos agua de lo normal en la parte andina amazónica.