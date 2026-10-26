Hacía finales del 2026 se prevé una disminución en la producción de arándanos, uva, mango y limón. (Foto: Midagri)
Hacía finales del 2026 se prevé una disminución en la producción de arándanos, uva, mango y limón. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en entrevista para “Siempre a las 8″, programa de YouTube de El Comercio, se refirió a las consecuencias que podría tener el ‘Mega Niño’ en su sector. El titular del Midagri sostuvo que de momento no hay un desabastecimiento en alimentos, no obstante advirtió que a fin de año se podría ver afectada la producción de arándanos, uva, mango y limón.

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