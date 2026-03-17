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Tanto el MEF como el Minem señalaron que hay medidas para fortalecer la sostenibilidad de Petro-Perú. (Imagen: Andina)
Tanto el MEF como el Minem señalaron que hay medidas para fortalecer la sostenibilidad de Petro-Perú. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en relación con el anuncio de una nueva inyección de capital con recursos públicos a Petro-Perú, informaron que no destinarán recursos para cubrir pérdidas operativas de la petrolera estatal.

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