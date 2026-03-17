El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en relación con el anuncio de una nueva inyección de capital con recursos públicos a Petro-Perú, informaron que no destinarán recursos para cubrir pérdidas operativas de la petrolera estatal.

“El Gobierno no destinará recursos de todos los peruanos para cubrir pérdidas operativas de Petro-Perú, repitiendo esquemas de apoyo de años anteriores”, aclararon en un comunicado.

Ambas entidades precisaron que se viene evaluando una línea de financiamiento de endeudamiento externo, para cubrir la liquidez, mientras avanza la reorganización patrimonial dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 010-2025-

“Esta alternativa será evaluada bajo estrictos criterios técnicos, considerando su costo, plazo, condiciones de pago y sostenibilidad, sin afectar el equilibrio fiscal ni el gasto público”, agregaron.

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Tanto el MEF como el Minem señalaron que hay medidas para fortalecer la sostenibilidad de Petro-Perú.

“Hoy existen medidas para ordenar la empresa, fortalecer su sostenibilidad y recuperar la confianza del mercado, lo que ha generado interés de entidades financieras”, finalizaron.