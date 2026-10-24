El gremio advierte que solo se ha intervenido en menos de un tercio de los 1.900 puntos críticos de inundación identificados en el país.
El gremio advierte que solo se ha intervenido en menos de un tercio de los 1.900 puntos críticos de inundación identificados en el país.
Por Redacción EC

La preparación para un eventual Fenómeno El Niño de gran intensidad no debería limitarse a las obras de prevención pendientes. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) plantea que el país organice desde ahora la respuesta para reconstruir las viviendas que resulten afectadas, identificar a las familias que necesiten ser reubicadas y movilizar recursos públicos y privados para atender la emergencia.

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