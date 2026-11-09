Productos como ventiladores, enfriadores de aire y aires acondicionados podrían dejar de ser compras propias de los meses más cálidos para convertirse en bienes de necesidad inmediata.. Foto: EC.
Productos como ventiladores, enfriadores de aire y aires acondicionados podrían dejar de ser compras propias de los meses más cálidos para convertirse en bienes de necesidad inmediata.. Foto: EC.
Por Redacción EC

Noviembre y diciembre concentran buena parte del movimiento comercial del año en Perú con el Black Friday, Cyber Wow, el pago de la gratificación, Navidad y Año Nuevo, eventos que elevan el consumo y ponen a prueba la capacidad de las empresas para responder a la demanda. No obstante, la campaña se desarrolla bajo el contexto de El Niño Costero, fenómeno que está elevando las temperaturas en la costa y adelantando la llegada del verano.

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