Noviembre y diciembre concentran buena parte del movimiento comercial del año en Perú con el Black Friday, Cyber Wow, el pago de la gratificación, Navidad y Año Nuevo, eventos que elevan el consumo y ponen a prueba la capacidad de las empresas para responder a la demanda. No obstante, la campaña se desarrolla bajo el contexto de El Niño Costero, fenómeno que está elevando las temperaturas en la costa y adelantando la llegada del verano.

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De acuerdo con el Comunicado Oficial N.° 19-2026 del ENFEN, emitido el 30 de octubre, El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y disminuiría gradualmente hasta junio.

La entidad prevé temperaturas del aire muy por encima de lo habitual en todo el litoral, con posibilidad de nuevos récords. A ello se suma la alerta roja emitida por Senamhi por altas temperaturas diurnas entre el 1 y el 4 de noviembre, desde Tumbes hasta Tacna, incluyendo Lima y Callao. Este escenario puede modificar las decisiones de compra durante una temporada tradicionalmente asociada a regalos y consumo familiar.

“Productos como ventiladores, enfriadores de aire y aires acondicionados podrían dejar de ser compras propias de los meses más cálidos para convertirse en bienes de necesidad inmediata. Al tener temperaturas altas los consumidores optarán por soluciones que los ayuden a enfrentarlas, ya sea con aparatos que le brinden ventilación como productos que puedan refrescarlos. Además, la campaña navideña debe aprovechar también en brindar opciones para mantener los alimentos frescos y bebidas heladas”, señala Andrea Rivas, profesora de Marketing de la Universidad del Pacífico.

El calor ya empieza a mover la demanda

Los primeros efectos del aumento de las temperaturas ya son visibles en el comercio. De acuerdo a RPP, los comercios del centro de Lima, reportaron a inicios de noviembre un incremento de alrededor de 40% en la venta de ventiladores frente al año pasado, con precios entre S/65 y S/459 y una demanda que incluye desde equipos pequeños hasta modelos industriales.

El comportamiento también se observa en el mercado de electrodomésticos. Según el Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima, entre enero y julio de 2026 la categoría de refrigeración creció entre 28% y 30% frente al mismo periodo de 2025, mientras que se proyecta que el mercado de electrodomésticos cierre el año con un crecimiento de entre 14% y 15%. El sector prevé además una mayor demanda de ventiladores y aires acondicionados a partir de noviembre.

Para las empresas, el desafío no será únicamente responder al aumento de la demanda, sino anticiparse a ella y adaptar su oferta. “A nivel de campañas digitales se pueden optimizar brindando una comunicación más directa, familiar y genuina para TikTok y una comunicación comercial y más estética para Instagram. Además, es importante escuchar constantemente a los consumidores para saber cuáles son sus necesidades y evaluar las capacidades de la empresa para poder responder ante estas, así como procurar que la experiencia de compra sea sumamente sencilla, que en un par de clics puedan hacer las compras y, en la medida de lo posible, que el cliente pueda reciba el pedido en un periodo no mayor a 5 días”, recomendó Andrea Rivas.

Navidad y Año Nuevo: nuevas ocasiones de consumo

La campaña navideña continúa siendo determinante para el comercio. Según el Ministerio de la Producción, las ventas de la temporada navideña de 2025 se estimaron en alrededor de S/16.000 millones, representando esta época para muchas empresas comerciales entre 30% y 40% de sus ingresos anuales,

En este contexto, el calor puede abrir nuevas ocasiones de consumo: ventiladores y aires acondicionados como compras para el hogar, preparación de viviendas y locales para las reuniones de fin de año, y adquisición de equipos por parte de restaurantes, bodegas, oficinas y salones de eventos.

“Hay que considerar que la campaña también enfrenta riesgos logísticos. El ENFEN prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que podría generar dificultades en la distribución y el transporte”, advirtió Rivas.