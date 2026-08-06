El Enfen pronostica un intenso El Niño Costero hasta abril del 2027. (Foto: Andina)
El Enfen pronostica un intenso El Niño Costero hasta abril del 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pide a los empleadores que adopten medidas prioritarias de prevención y preparación en los centros de trabajo ante el reciente pronóstico de la Comisión Multisectorial Enfen, que señala la probable continuidad del fenómeno de El Niño Costero hasta abril de 2027.

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