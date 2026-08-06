La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pide a los empleadores que adopten medidas prioritarias de prevención y preparación en los centros de trabajo ante el reciente pronóstico de la Comisión Multisectorial Enfen, que señala la probable continuidad del fenómeno de El Niño Costero hasta abril de 2027.

Esta alerta busca mitigar los riesgos laborales asociados a las condiciones climáticas extremas que se esperan para los próximos meses.

La entidad recomendó evaluar las condiciones de las instalaciones y los puestos de trabajo considerando las características de cada actividad económica. Los empleadores tienen el deber legal de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la implementación de controles ante posibles eventualidades climáticas.

El contexto actual se define por el mantenimiento del estado de “Alerta de El Niño Costero” por parte del Enfen, debido a las anomalías térmicas persistentes en el océano Pacífico.

El Enfen pronostica un intenso El Niño Costero hasta abril del 2027. (Foto: Andina)

Entre las acciones sugeridas por Sunafil figura la actualización de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC). En este documento se deben considerar riesgos específicos como inundaciones, desbordes, estrés térmico y cortes de energía que podrían intensificarse por el fenómeno climático.

Asimismo, se exhorta a realizar inspecciones de infraestructura para verificar el estado de techos, drenajes y sistemas de evacuación. La revisión debe incluir el acondicionamiento de instalaciones eléctricas para evitar incidentes por humedad y la disposición de puntos de hidratación y zonas de sombra para prevenir el estrés térmico en los trabajadores.

Finalmente, la Sunafil anunció que mantendrá acciones de orientación preventiva en todo el país a través de sus 26 intendencias regionales. La capacitación del personal sobre procedimientos de emergencia y rutas de evacuación seguras será fundamental para proteger la vida y la integridad de los trabajadores frente a los efectos de El Niño.

Pronósticos de Enfen sobre El Niño Costero

Según el comunicado oficial del Enfen, es probable que El Niño Costero mantenga una magnitud fuerte, sin descartar niveles extraordinarios hacia finales de 2026 en la región Niño 1+2. En el Pacífico ecuatorial central, el fenómeno también se extendería hasta abril de 2027, con magnitudes muy fuertes entre noviembre y diciembre de este año.

El impacto climático previsto para el trimestre de julio a septiembre incluye temperaturas del aire muy por encima de sus valores habituales en toda la costa. Para el verano 2026-2027, los pronósticos indican que las precipitaciones serán superiores a lo normal en la costa norte y central del territorio nacional.