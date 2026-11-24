El fenómeno de El Niño (FEN) no solo afectará la producción económica del país, sino que también impactaría en los precios de los alimentos a través de la inflación y elevaría la tasa de pobreza del país, que al 2025 afectó al 25,7% de los peruanos.

Durante CADE 2026, Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, detalló cómo evolucionará la curva de pobreza en los siguientes años. Según el especialista, para el 2027, la pobreza alcanzará al 26,5% en un escenario pesimista; es decir, 3 puntos porcentuales adicionales debido a los choques climáticos y económicos.

Para llegar a esta situación, convergen varios factores producto del FEN. Uno de ellos es el incremento de la inflación, que podría bordear el 4%, con el riesgo de repetir el escenario del 2023, cuando alcanzó un rango máximo de 8,7%.

“La inflación se ha convertido en los últimos años en una variable que es difícil de predecir porque está bastante influida por estos choques externos. Hoy día, la inflación podría estar alrededor del 4% entre el 2026 y el 2027, pero si es que la duración del efecto del fenómeno de El Niño tiende a ser mayor o los impactos de uno de los conflictos geopolíticos tienden a agravarse, podríamos estar repitiendo lo que ocurrió en el año 2022 y en el año 2023, donde se rozaron picos del 10%”, mencionó.

Macroconsult consideró que en un escenario optimista, a pesar del FEN, la pobreza se hubiera ubicado en 25% el 2027.

Al alza de precios se suma el impacto directo en las familias de las zonas rurales, donde la actividad agrícola es la principal fuente de sustento y tardará más tiempo en recuperarse. En este contexto, el mercado laboral no destruirá empleo masivamente, pero sí se desacelerará; el ajuste afectará directamente el bolsillo de los trabajadores al reducir sus ingresos reales debido a la inflación, golpeando de manera más acentuada a la población vulnerable, con menor capital humano y sin educación superior.

Recuperar la pobreza prepandemia

A pesar del panorama, con la riqueza de nuestras exportaciones y la fortaleza macroeconómica, si el Perú recupera su crecimiento al 4% anual, podría iniciar una curva de descenso de la pobreza, que podría llegar al 19,5% en el 2031.

“Si lo hacemos y tenemos esta capacidad de mantener un crecimiento por encima del 4%, podríamos estar convergiendo a unos niveles de pobreza cercanos al 20% en el año 2031. Eso nos pone más o menos en los niveles de pobreza prepandemia y sí podríamos esperar hacia el año 2042 o el año 2043 niveles de pobreza del 10%”, destacó.

Según Monge, los sectores más afectados por el FEN sería la manufactura primaria, el sector agropecuario y la pesca. En contraste, construcción, comercio y servicios se dinamizarían.

Para Monge, alcanzar el 10% de pobreza para el 2043 será conveniente para el Perú, pues los estimados de Macroconsult sugieren que para ese año estaremos en la antesala del fin del bono demográfico, momento en el que culmina la etapa en que la población en edad de trabajar supera a la población no dependiente.