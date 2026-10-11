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Resumen

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El FEN podría restar más de un punto porcentual al crecimiento de 2027
El FEN podría restar más de un punto porcentual al crecimiento de 2027
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

En solo tres meses, la probabilidad de un Fenómeno El Niño (FEN) extraordinario para el próximo verano pasó de 8% en junio a 52% en setiembre, según la comisión ENFEN, y el mar frente a la costa peruana ya supera las temperaturas de 1997 y 1983.