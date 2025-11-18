El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,9% en septiembre, su variación más alta de los últimos tres meses, y ligeramente por encima de lo estimado de 3,6% por Scotiabank y del 3.5% esperado por el consenso de analistas según Bloomberg.

Con este resultado, el PBI acumuló una expansión de 3,4% durante el tercer trimestre del 2025 y de 3,3% durante el período enero-septiembre, según cifras del INEI. La aceleración de la actividad económica en septiembre se debió básicamente a la evolución positiva de los sectores primarios.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: Lima recibiría hasta 50 mil hinchas brasileños por la final de la Libertadores, proyecta Apotur

Así, el subsector agrícola (+18,4%) registró su tasa de expansión más alta desde noviembre de 2024, impulsada por un aumento de la superficie sembrada y por la normalización de las condiciones climáticas tras las secuelas del Fenómeno El Niño en el mismo año.

A nivel de productos resaltaron las mayores cosechas de aceitunas, palta, arándanos, café y caña de azúcar. Cabe anotar que el sector agropecuario duplicó su aporte al PBI Total entre agosto (0.3 p.p.) y septiembre (0.6 p.p.).

Por su parte, los sectores no primarios continuaron con su dinamismo, a un ritmo similar al de agosto. La Construcción (+10,2%) continuó mostrando altas tasas de crecimiento gracias al mayor consumo interno de cemento (como consecuencia de la recuperación de la autoconstrucción y de la tendencia creciente de la actividad inmobiliaria formal) y, a pesar, de la moderación de la inversión pública, en especial del Gobierno Central.

Evolución del PBI durante el cuarto trimestre del 2025

Scotiabank en su Reporte Semanal del 17 al 21 de noviembre del 2025 prevé un crecimiento similar al del tercer trimestre, por lo que su proyección para este año es de 3,2% tiene sesgo al alza.

MÁS INFORMACIÓN: Comisión de Presupuesto aprueba dictamen sobre Ley de Endeudamiento del sector público para año fiscal 2026

A nivel desagregado, prevén una moderación en el ritmo de expansión de los sectores primarios, tanto Agropecuario (por un efecto base, pues este sector creció 16,1% en el cuarto trimestre del 2024 versus la caída de 2,6%% del tercer trimestre del 2024), como Pesca, Produce fijó la cuota de la segunda temporada de anchoveta en 1.63 millones de TM, menor en 35% respecto a la misma campaña del año 2024.

“No obstante, proyectamos que continúe el dinamismo de los sectores no primarios vinculados a la demanda interna como Construcción, Comercio y Servicios, impulsados por la tendencia creciente del empleo, los ingresos, así como los fondos provenientes del octavo retiro de AFP y porque, hasta el momento, la cercanía de las elecciones generales no viene afectando las expectativas de los inversionistas ni de los consumidores”, concluyó la entidad bancaria en su reporte.