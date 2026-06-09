Resumen

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La interrupción del estrecho de Ormuz mantiene la presión alcista sobre el crudo y limita una corrección sostenida de los precios. (Foto: EFE)
La interrupción del estrecho de Ormuz mantiene la presión alcista sobre el crudo y limita una corrección sostenida de los precios. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La tensa situación en Medio Oriente sigue contribuyendo a mantener la volatilidad alta en el mercado del petróleo, y es una situación que no parece que cambie en el corto plazo, advirtió Scotiabank en su Reporte Semanal.

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