Las reacciones al conflicto continúan también desde el lado económico. El crudo Brent subió un 10% a cerca de US$80 por barril en el mercado extrabursátil el domingo, dijeron operadores de petróleo, mientras que los analistas predijeron que los precios podrían subir hasta US$100 después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hundieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

El petróleo de referencia mundial se ha recuperado este año y alcanzó los US$73 por barril el viernes, su nivel más alto desde julio, impulsado por la creciente preocupación por los posibles atentados que se produjeron un día después. Acciones que finalmente se hicieron realidad.

Si bien la negociación de futuros está cerrada durante el fin de semana, se espera que habrá impactos cuando estos abran.

“Si bien los ataques militares en sí mismos apoyan los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del Estrecho de Ormuz”, dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

La mayoría de los armadores de petroleros, las grandes petroleras y las casas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz, según informaron fuentes comerciales, después de que Teherán advirtiera a los barcos que no transitaran por la vía fluvial. Más del 20% del petróleo mundial se transporta a través del Estrecho de Ormuz, informó Reuters.

“Esperamos que los precios abran (después del fin de semana) mucho más cerca de los 100 dólares por barril y tal vez superen ese nivel si vemos una interrupción prolongada del suministro del Estrecho”, dijo Parmar.

Los líderes de Oriente Medio han advertido a Washington que una guerra contra Irán podría provocar un aumento repentino del precio del petróleo por encima de los US$100 por barril, según la analista de RBC, Helima Croft.

En tanto, los analistas de Rabobank son algo menos optimistas y prevén que los precios se mantendrán por encima de los US$90 por barril a corto plazo.

El grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción en 206.000 barriles por día (bpd) a partir de abril, un aumento que representa menos del 0,2% de la demanda mundial.

El cierre del Estrecho de Ormuz

Si bien se podría utilizar alguna infraestructura alternativa para evitar el Estrecho de Ormuz, el impacto neto de su cierre sería una pérdida de entre 8 y 10 millones de bpd de suministro de petróleo crudo, incluso después de desviar algunos flujos a través del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita y el oleoducto de Abu Dhabi, dijo el economista energético de Rystad, Jorge León.

Rystad espera que los precios suban US$20 hasta aproximadamente US$92 por barril cuando se abran las operaciones.

La crisis de Irán también impulsó a los gobiernos y refinerías asiáticos a evaluar las reservas de petróleo, así como las rutas de transporte y el suministro alternativos. Los analistas de Kpler afirmaron en un seminario web el domingo que India podría recurrir al petróleo ruso para compensar la posible pérdida de suministro en Oriente Medio.

Al respecto de este nuevo conflicto, Robin Brooks, analista de Brookings Institution, quien antes fue Chief FX Strategist de Goldman Sachs, analiza este escenario en un artículo publicado en Substack. “Primero, existe una alta probabilidad de que los precios del petróleo se disparen y los mercados distingan entre ganadores y perdedores. Los países exportadores de petróleo verán sus precios al alza. Los importadores de petróleo verán sus precios vendidos”, comenta.

El analista recuerda que tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el real brasileño se convirtió en la moneda con mejor rendimiento del mundo, ya que los mercados la reconocieron como un gran exportador de materias primas y prevé que ocurrirá lo mismo ahora.

Segundo, sostiene que los mercados analizan las exposiciones comerciales para ver las repercusiones que cualquier shock podría tener. “Irán es una economía pequeña, pero, marginalmente, cualquiera con una gran exposición a las exportaciones se verá afectado. Turquía parece vulnerable en este sentido”, menciona.

De otro lado, Brooks también observa que el “comercio de devaluación” tiene dos factores básicos. Por una parte, hay una política fiscal descontrolada, que hace que los mercados busquen cualquier refugio seguro frente a la monetización de la deuda.

Y está presenta también el riesgo geopolítico, “razón por la cual los aranceles recíprocos de abril de 2025 o los puñetazos de enero sobre Groenlandia impulsaron al alza los precios del oro. No hay duda de que la guerra en Irán hará subir aún más los metales preciosos y las monedas refugio”, sentencia.