El precio del dólar cerró este jueves 24 de septiembre en S/3,416, frente a los S/3,393 de la jornada anterior, lo que representó un avance de 0,68%. La moneda estadounidense también ganó terreno a nivel internacional: el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó alrededor de 0,2% y alcanzó máximos de dos meses.

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“Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen elevados, mientras aumentan las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal en octubre”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del bono a 10 años llegó a 5.15% y el de 30 años alcanzó 5.446%. Asimismo, la probabilidad implícita de un alza de tasas en octubre pasó de 55% a 69% en una semana.

La tendencia se replicó entre las monedas latinoamericanas. El peso colombiano retrocedió 1,92%; el peso mexicano, 0,82%; el real brasileño, 0,41%; y el peso chileno, 0,10%. En tanto, el petróleo WTI avanzó 2,80% hasta aproximadamente US$94,74 por barril, mientras el oro cayó 0,4%, la plata 1,1% y el cobre 0,15%.

En el mercado peruano, la demanda neta en operaciones spot y coberturas llevó al USD/PEN a probar niveles superiores, con alrededor de US$250 millones. En ese contexto, el Banco Central de Reserva (BCR) realizó una subasta de swap cambiario venta por S/500 millones. El volumen total negociado durante la jornada ascendió a US$521 millones.

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El tipo de cambio fluctuó entre S/3,390 y S/3,416. En el frente local, las alertas por lluvias intensas emitidas por el Senamhi mantienen la atención sobre los riesgos vinculados al fenómeno El Niño para actividades como la agricultura, pesca y textiles.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que el PMI de servicios de EE.UU. avanzó a 58,7 puntos, superando ampliamente los 55,8 esperados y los 56,5 anteriores. La lectura refleja una aceleración de la actividad en servicios, lo que podría sostener el crecimiento económico, aunque también mantener cierta presión sobre precios y salarios.