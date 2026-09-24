El alza del dólar, al cierre de este jueves 24 de septiembre, representó un avance de 0,68%. (Foto: GEC)
El alza del dólar, al cierre de este jueves 24 de septiembre, representó un avance de 0,68%. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves 24 de septiembre en S/3,416, frente a los S/3,393 de la jornada anterior, lo que representó un avance de 0,68%. La moneda estadounidense también ganó terreno a nivel internacional: el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó alrededor de 0,2% y alcanzó máximos de dos meses.

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