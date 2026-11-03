En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,461 y S/3,467. Además, la moneda registró un crecimiento aproximado de 0,06%. Foto: EC.
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,461 y S/3,467. Además, la moneda registró un crecimiento aproximado de 0,06%. Foto: EC.
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes en S/3,464 en el mercado interbancario peruano, frente a los S/3,462 de la jornada anterior, lo que representó un incremento aproximado de 0,06%. La sesión estuvo marcada por la caída de los precios de los metales, el comportamiento prácticamente estable del dólar a nivel internacional y la cautela de los inversionistas ante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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