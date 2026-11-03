El precio del dólar cerró este martes en S/3,464 en el mercado interbancario peruano, frente a los S/3,462 de la jornada anterior, lo que representó un incremento aproximado de 0,06%. La sesión estuvo marcada por la caída de los precios de los metales, el comportamiento prácticamente estable del dólar a nivel internacional y la cautela de los inversionistas ante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió ligeramente 0,03%, hasta los 101.769 puntos. Sin embargo, los últimos datos del mercado laboral estadounidense mostraron un aumento de 333,000 vacantes de empleo, hasta alcanzar los 7.523 millones, superando las expectativas. Estos resultados mantienen la atención sobre las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo Brent retrocedió 0,37%, hasta US$107 por barril, mientras el cobre cayó 2,15%, el oro perdió 0,38% y la plata bajó 1,80%. El retroceso de las materias primas coincidió con una jornada desfavorable para varias monedas latinoamericanas: el peso mexicano se depreció 1,44%, el real brasileño 0,93%, el peso colombiano 0,68% y el peso chileno 0,49%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,461 y S/3,467, con un volumen negociado de US$460.9 millones. A pesar de la caída del cobre y la depreciación de otras monedas de la región, el sol mostró una variación moderada. En paralelo, la inflación continúa siendo un factor de atención, luego de que el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentará 0,57% en octubre y alcanza una tasa interanual de 5,25%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de entre 1% y 3%.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que los inversionistas seguirán atentos a los resultados de las elecciones estadounidenses y al reporte de empleo no agrícola previsto para el viernes 6 de noviembre. En el ámbito local, la próxima decisión de tasas del BCR y la evolución de los precios del cobre serán factores relevantes para el comportamiento del sol frente al dólar.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que el WTI sube un 1,34%, hasta US$97,75 por barril, mientras que el Brent avanza un 1,05%, hasta US$105,87. El repunte responde a informaciones sobre un ataque estadounidense contra la isla iraní de Qeshm, que reaviva las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto. La recuperación se produce después de que ambos contratos cayeran cerca de un 7% el lunes, ante las expectativas de una solución diplomática. Finalmente, la volatilidad del crudo mantiene vigentes los riesgos inflacionarios y la incertidumbre sobre la evolución de la política monetaria de la Fed y el índice DXY cotizó en 101.87 (+0,07).