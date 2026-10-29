El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador derechista Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ Isaac Fontana.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador derechista Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ Isaac Fontana.
Por Redacción EC

La reciente elección presidencial en Brasil provocó una fuerte reacción en los mercados financieros del país, revirtiendo el optimismo que predominaba antes de la segunda vuelta y poniendo nuevamente en el centro de la discusión la importancia de las señales fiscales para los inversionistas.

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