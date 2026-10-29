La reciente elección presidencial en Brasil provocó una fuerte reacción en los mercados financieros del país, revirtiendo el optimismo que predominaba antes de la segunda vuelta y poniendo nuevamente en el centro de la discusión la importancia de las señales fiscales para los inversionistas.

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De acuerdo con el más reciente Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados de Credicorp Capital y BCP, la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva sorprendió a una parte importante del mercado, que había incorporado un escenario favorable para su rival, Flávio Bolsonaro. Como resultado, los principales activos brasileños registraron ajustes significativos inmediatamente después de conocerse el resultado electoral.

El reporte destacó que, tras haberse apreciado 1,7% durante la semana previa, el real brasileño llegó a depreciarse cerca de 10% en una sola jornada hasta ubicarse alrededor de USDBRL 5,40. En paralelo, el índice bursátil Ibovespa cayó alrededor de 16%, mientras que el Tesoro Nacional canceló las subastas de deuda previstas entre el 27 y el 29 de octubre.

Pese a la magnitud del movimiento inicial, Credicorp Capital considera que existen factores que podrían contribuir a moderar la volatilidad observada en los mercados. Entre ellos destacan el amplio diferencial de tasas de interés de Brasil, el superávit comercial del país y los flujos hacia instrumentos de renta fija local.

“El choque inicial ha sido significativo, pero esperamos que la depreciación del real se modere conforme disminuya el efecto inmediato de la sorpresa electoral. No obstante, la recuperación dependerá de las primeras señales fiscales que entregue el nuevo Gobierno”, señala el reporte.

En ese contexto, Credicorp Capital revisó su proyección para el tipo de cambio al cierre de 2026 desde USDBRL 5,20 hasta USDBRL 5,25.

Hacia adelante, la atención de los inversionistas estará centrada en la conformación del equipo económico de la nueva administración, el proceso de negociación del presupuesto para 2027 y la capacidad del Ejecutivo para financiar su agenda sin deteriorar la trayectoria de la deuda pública.

A ello se suma el comportamiento de la inflación. El IPCA-15, indicador adelantado de los precios al consumidor, aumentó 0,32% mensual en octubre, por debajo de las expectativas del mercado. Sin embargo, las presiones provenientes de alimentos y combustibles continúan limitando el margen de acción del Banco Central de Brasil para reducir las tasas de interés.

Según el análisis, el sector externo continúa siendo un factor de soporte para la economía brasileña. El petróleo explicó cerca de la mitad del superávit comercial acumulado entre enero y septiembre, contribuyendo a fortalecer el ingreso de divisas y ofreciendo respaldo al real brasileño.