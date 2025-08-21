“Hemos examinado las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima”

En las actividades que sostuvo la ministra Chapman en el Perú, la funcionaria resaltó la importancia de fomentar la inversión bilateral y el interés en ampliar esta inversión en sectores clave como la minería y la energía renovable a través de la misión de InPeru que viajará al Reino Unido los primeros días de septiembre. En conversación con el Decano, comentó que tuvo conversaciones exploratorias con autoridades ministeriales sobre potenciales colaboraciones en proyectos de infraestructura.





Usted ha mantenido algunas reuniones con el ministro Malaver y han tocado el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Habrá esfuerzos coordinados para hacer frente a la inseguridad?

Tenemos entendido que Perú está trabajando duro en la lucha contra el crimen organizado y en la mejora de la seguridad de los ciudadanos peruanos. Creemos que el Reino Unido puede apoyar esta iniciativa y quiere colaborar estrechamente con el gobierno peruano, porque entendemos que se trata de un reto de larga duración que no se soluciona rápidamente. Hace falta un compromiso a largo plazo y el Reino Unido cree que puede ser un apoyo en ese sentido. Esta mañana hemos hecho una donación de S/600 mil, aproximadamente, de algunos equipos, incluidos drones, vehículos y escáneres, para apoyar esa labor. Pero, también podemos hacer mucho más. Pensamos en -los próximos años- compartir información y datos, por ejemplo. Tenemos que trabajar juntos porque la delincuencia organizada no respeta en absoluto las fronteras. Tenemos que analizar todo lo que está ocurriendo en esta región en su conjunto, y averiguar cómo podemos coordinarnos mejor y trabajar más estrechamente nosotros y otros socios europeos. (La inseguridad) es un reto global, afecta el bienestar de los ciudadanos y a los bosques, porque está relacionada con la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico. Esa comprensión (del problema) está mejorando ahora. La reunión que tuvimos fue con el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez.

El problema de las economías ilegales no está solo en el Perú. Está en Colombia y en Ecuador, también. ¿Hay algún esfuerzo regional en proceso de desarrollo?

Estoy completamente de acuerdo (con que el problema está en varios países). He estado en Colombia y en Ecuador. Es estupendo estar aquí en Perú para ver el problema de forma holística. Hace muy poco, el Reino Unido tuvo a su ministro de Seguridad, Dan Jarvis, ex miembro de las Fuerzas Armadas, en Ecuador y Colombia. Todos nos estamos asegurando de que comprendemos lo interconectada que está esta cuestión, porque ya hemos visto que si eres muy activo en un país….

Se producen desplazamientos a otros países vecinos.

Así es. Entonces, hay que coordinar mejor las cosas. Eso podría darse, por ejemplo, entre puertos, autoridades policiales, gobiernos. En parte, el Reino Unido puede ayudar y, por otro lado, la propia región debe prestar su apoyo. Las conversaciones que estamos teniendo me dicen que en realidad hay una verdadera intención de atacar esto de una forma mucho más coordinada.

Baronesa Jennifer Chapman de Darlington, ministra de Estado para América Latina y el Caribe y Desarrollo Internacional | Foto: Julio Reaño

¿La donación que ha mencionado es lo único que se ha concretado en estas reuniones, o hay alguna otra acción en marcha?

Es lo que hemos podido hacer esta vez, pero creo que lo más importante serán las conexiones que establezcamos entre los servicios a lo largo del tiempo, y que consistirán en generar confianza y compartir cada vez más información. Porque, en realidad, no se puede vencer solamente con escáneres y drones.

Pasando a temas de inversión, los G2G que tenemos con Reino Unido son varios. ¿Cuál de los proyectos se espera que sean inaugurados pronto? Últimamente se han inaugurado escuelas.

Hablamos de todo tipo de cosas. Ayer tuvimos una reunión muy buena sobre transporte; concretamente, sobre ferrocarriles. He pasado unos días conduciendo por Lima, entiendo por qué es algo tan popular. Lima es una ciudad increíble.

Y muy grande.

Es enorme, pero también lo es Londres. Y he visto la diferencia que la inversión en infraestructuras ferroviarias puede suponer en la vida y los tiempos (de las personas).

Se necesitan estas apuestas a largo plazo. Inversiones como esta mejoran el desplazamiento a las zonas de trabajo, la capacidad para acceder al ocio y las oportunidades sociales. Todo tu mapa mental del mundo y de la ciudad, que es tu hogar, cambia cuando puedes desplazarte más fácilmente. Tenemos una buena experiencia en Londres, y creemos que la forma en que hemos sido capaces de desarrollar nuestro sistema de trenes puede ayudar a los peruanos si se intenta hacer lo mismo en Lima.

Baronesa Jennifer Chapman de Darlington, ministra de Estado para América Latina y el Caribe y Desarrollo Internacional | Foto: Julio Reaño

¿Esta contribución será a través de un G2G y especialmente en ferrocarriles?

Eso es algo que realmente debe decidir el gobierno, porque lo que no queremos hacer es que el Reino Unido aparezca a decir “aquí está nuestro trato”. Esto lo tenemos que hacer en colaboración, lo que significa que tenemos que pensar muy detenidamente cuál es el modelo adecuado. Podría ser un G2G o una especie de asociación o podría ser algo completamente nuevo. Tiene que ser algo que esté bien para Lima, que se adapte a lo que la gente necesita aquí para que obtengamos el resultado que se necesita y en el momento oportuno. Esto debe hacerse con un presupuesto razonable para tener un producto de verdadera calidad; no se trata de proyectos baratos. Es una inversión importante que tiene que resistir el paso del tiempo.

Y no es sólo construir, es operar y mantener.

Así es.

¿Se ha abordado un proyecto específico?

Hemos examinado las Líneas 3 y 4 del Metro, y también hemos hablado de una conectividad más amplia para unir la capital con otras partes del país. Hemos hablado de los tramos Lima – Ica y Lima – Barranca, y en general de la estrategia ferroviaria nacional. El Reino Unido ha intentado asegurarse de que existe un plan estratégico y el ecosistema adecuado para poner en marcha una serie de programas avanzados y específicos. Estamos tratando de hacer el apuntalamiento de este tipo de pruebas.

Baronesa Jennifer Chapman de Darlington, ministra de Estado para América Latina y el Caribe y Desarrollo Internacional | Foto: Julio Reaño

Además de ferrocarriles, ¿hay algo más en la mira para los G2G?

No lo miramos desde el punto de vista de cuál es el modelo, sino cuál es el reto que enfrenta (el país). Lo que queremos es trabajar muy estrechamente en materia de crecimiento, clima y seguridad, cuando los acuerdos entre gobiernos sean la mejor manera de conseguirlo, eso es lo que haremos, pero puede que no siempre sea así.

Nos planteamos cuál es el problema que queremos resolver e intentamos idear la solución adecuada. Esto, en lugar de aplicar una solución a todo.

Entonces, en primer lugar está la seguridad, y en segundo lugar, el transporte. ¿Hay un tercer campo?

Hemos hablado de la minería, del clima y de la labor que está realizando Perú en el ámbito de la silvicultura (cultivo de bosques) y los minerales críticos, que en estos momentos ofrecen enormes oportunidades. Ustedes tienen muchos activos naturales y necesitan ser capaces de sacar el máximo provecho de ellos y utilizar esas oportunidades para hacer crecer la economía del Perú para que sea muy fuerte en el futuro. Nuestra apuesta es seguir siendo un socio estratégico de confianza del Perú para entregar proyectos que son urgentes con el mayor valor por dinero para proyectos que, sumados, superan los US$15 millones.

A pesar de nuestra inestabilidad política, ¿se ve desde afuera al Perú como un país bueno para invertir? El crecimiento está bien y la inflación está controlada. ¿Es suficiente?

Lo vemos como una oportunidad para trabajar juntos, porque el Reino Unido quiere ser un socio preferente. Queremos demostrar que trabajaremos con otros países de forma mutuamente beneficiosa, porque un Perú fuerte es algo bueno para esta región, pero también es realmente importante a nivel mundial por los activos que tiene; por la Amazonía de la que es responsable. Estas cosas repercuten en todo el mundo, esa es una de las razones por las que nos importa. ¿Pasamos por alto los problemas y preocupaciones que ha señalado y que tienen los peruanos? No, pero tampoco creemos que sea correcto esperar la perfección. Entendemos que hay retos históricos; la perfección es enemigo de lo bueno. Una economía fuerte contribuye a la seguridad y ayuda a reforzar los procesos democráticos.

Baronesa Jennifer Chapman de Darlington, ministra de Estado para América Latina y el Caribe y Desarrollo Internacional | Foto: Julio Reaño

También mantuvo una reunión bilateral el canciller Schialer, ¿cuál fue el resultado de esa reunión?

Tuvimos una gran discusión sobre muchas de las cosas de las que hemos hablado (en esta entrevista). Estuvo bien, fue muy amplio. Perú es un lugar donde hay un grupo de políticos y líderes que realmente quieren que el país avance, quieren consolidar algunos de los logros alcanzados en los últimos años, y quieren ver el crecimiento, quieren modernizar. Y eso se puede ver con la inversión en la escuela donde estuvimos ayer, y lo mucho que significó para la comunidad local.

¿Dónde se encuentra?

Está en San Martín de Porres. Lo que me impactó fue poder hablar con los alumnos, sus padres y profesores, que llevan enseñando en esa escuela -algunos de ellos 30 años-. Me contaron que antes había una escuela que no tenía agua, con instalaciones muy deficientes.

La brecha en infraestructura educativa es muy grande.

Sí, es algo que he aprendido. Estoy muy satisfecha de que podamos contribuir a apoyar a Perú, a cambiarlo y mejorarlo, porque, como saben, una cosa en la que hay que invertir es en la educación.

Baronesa Jennifer Chapman de Darlington, ministra de Estado para América Latina y el Caribe y Desarrollo Internacional | Foto: Julio Reaño