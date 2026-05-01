Resumen

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En el Perú, más de 12,3 millones de personas trabajan en la informalidad. Foto: El Peruano
En el Perú, más de 12,3 millones de personas trabajan en la informalidad. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

En el Perú, más de 12,3 millones de personas trabajan en la informalidad, lo que les impide acceder a seguros obligatorios como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y el Seguro de Vida Ley, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).