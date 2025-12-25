De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal de empleo en Latinoamérica, el salario promedio requerido en noviembre fue de S/3,441 mensuales.

Además, los puestos de Negocios Internacionales, Ingeniería, Oficina técnica / proyecto y Medio Ambiente se destacan como aquellos puestos con las pretensiones salariales más altas.

El informe también señaló que el salario promedio requerido registró en noviembre un aumento del 1,84% en comparación al mes anterior. En términos interanuales, el salario pretendido registra un incremento del 5.06%, mientras que en el acumulado anual un 5,71%.

Respecto al salario solicitado según nivel de seniority, los puestos de jefe o supervisor requieren en promedio S/5,666, el segmento semi senior y senior S/3,496 y los niveles junior S/2,288. En noviembre, los salarios requeridos en los segmentos junior, senior y jefe aumentaron un 0,51%, 2,54% y 0,17%, respectivamente.

¿Cuáles son los mejores salarios pretendidos por seniority?

En el segmento jefe o supervisor, el puesto de Negocios Internacionales es el que presentó el salario solicitado más alto, con S/12.000. En el segmento semi senior y senior, Ingeniería Oficina Técnica/Proyecto es el puesto que muestra la mayor pretensión salarial, con S/6.000. En el segmento junior, el puesto de Medio Ambiente es el que registra la pretensión salarial más alta, con S/4.500.

“Según el Index del Mercado Laboral, el salario pretendido promedio registró en noviembre un aumento de 1,84% alcanzando así los S/3,441. Estos aumentos reflejan una tendencia hacia la revalorización de la experiencia, conocimiento y confianza por parte de los talentos, así como una expectativa creciente de desarrollo y mejores condiciones”, señaló Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

La brecha salarial de género alcanza el 11,74%

El Index de Bumeran registró una brecha del salario requerido de 11,74% en noviembre, la remuneración promedio solicitada por los hombres fue de S/3.574 al mes, mientras que el de las mujeres de S/3.199.

En este contexto, el salario medio requerido por los hombres aumenta un 1,61% y el salario medio requerido por las mujeres asciende un 2,74%, respecto al mes anterior.

Por otro lado, el 38,74% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 61,26% de hombres. En comparación con el mes anterior, se observó una disminución de 2,22 puntos porcentuales en las postulaciones femeninas. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.

En los puestos junior, la distribución de postulaciones es de un 43,83% para las mujeres frente a un 56,17% para los hombres. En niveles semi senior y senior, esta brecha aumenta significativamente: sólo el 32,95% de las postulaciones son mujeres y el 67,05% hombres. En los puestos de jefe o supervisor, el 23,77% son mujeres, en contraste con el 76,23% que son hombres.

¿Cuáles son los perfiles con mayor volumen de postulaciones y avisos?

Durante noviembre, los puestos laborales que recibieron el mayor volumen de postulaciones fueron Comercial con un 7,16%, Administración con un 6,33%, Minería, Petróleo y Gas con un 5,48% y Ventas con 5,41% encabezando así el ranking de preferencias laborales.