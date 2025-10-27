El Simposio- XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), tendrá como objetivo analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería peruana.

Con el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, el Simposio destaca el papel de la minería formal y responsable como un motor esencial del desarrollo nacional.

Este encuentro pone en valor cómo la minería puede generar sinergias con sectores como la agricultura, el turismo, la infraestructura y el comercio, impulsando una economía más diversificada e inclusiva.

“Perú es hoy protagonista mundial. Contamos con minerales críticos, como el cobre, que el mundo necesita para la transición energética y nuevas tecnologías. Esta es una oportunidad única para posicionarnos ante el mundo y mostrar cómo una minería formal, responsable y sostenible puede ser parte activa de las soluciones que el Perú necesita”, afirmó Diego Ortega, presidente del XVI Simposio.

El encuentro internacional se realizará del 26 al 28 de mayo de 2026 en el Hotel JW Marriott (Lima) y convocará a representantes de la industria, regiones, academia, banca y comunidad internacional.

A lo largo de sus sesiones se abordarán temas de inversión, sostenibilidad, innovación, gobernanza e inclusión, con la participación de referentes globales, quienes aportarán una mirada internacional sobre las tendencias, desafíos y oportunidades que contribuirán a definir la nueva agenda de la minería peruana.