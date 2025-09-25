Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), indicó que el sol peruano mantiene una posición destacada en la región. Es la moneda más estable de América Latina en lo que va del siglo XXI.

El funcionario explicó que la solidez de la moneda responde a la baja inflación y al orden macroeconómico sostenido en los últimos años. Velarde señaló que, mientras el tipo de cambio se ubica por debajo de los niveles observados a inicios de la década del 2000, monedas como el real brasileño se depreciaron cerca del 200%, el peso mexicano perdió casi 100% de su valor, y en el caso de Colombia y Chile, las caídas fueron superiores al 70%.

Reservas internacionales

Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, Velarde también indicó que los activos de reserva llegaron en agosto a un nivel equivalente al 28% del producto bruto interno, el más alto en toda América Latina.

Al 17 de septiembre, las Reservas Internacionales Netas (RIN) sumaron US$88.600 millones. Subrayó que este respaldo constituye un colchón suficiente para enfrentar choques externos y mantener la confianza de los mercados.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también se refirió al avance de la inversión privada, que en el primer semestre del año mostró un crecimiento de 9%. El impulso vino principalmente del segmento no residencial no minero, con tasas de expansión a doble dígito.

Para el 2025, Velarde proyectó un aumento de 6,5%, y hacia 2026 de 3,5%, cifras que aseguran un dinamismo que contrasta con las dificultades de la economía global.