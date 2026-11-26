El progreso, para los peruanos, no termina cuando uno consigue un mejor empleo, compra una casa o alcanza cierta estabilidad económica. La aspiración es que ese esfuerzo también se traduzca en mejores oportunidades para los hijos, tranquilidad para los padres y un futuro más seguro para toda la familia. Esa es una de las principales conclusiones del estudio sobre el “sueño peruano” que presentó Rolando Arellano B., director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, durante CADE Ejecutivos 2026, en Cusco.

La investigación revela una diferencia importante entre la confianza que los ciudadanos tienen en sus propias posibilidades y la que depositan en el futuro del país. Mientras el 83,5% considera que alcanzará su sueño personal y el 88% cree que su familia logrará el suyo, la proporción cae a 57% cuando se pregunta por el futuro de su barrio y a solo 49% cuando se trata del Perú.

“¿Cómo es posible que podamos creer que nueve de cada 10 peruanos tenemos la capacidad de alcanzar el sueño de nuestra familia y menos de la mitad creamos que tenemos la capacidad de alcanzar el país que soñamos?”, planteó Arellano ante los empresarios reunidos en el encuentro.

Para el especialista, el problema no es que los peruanos carezcan de aspiraciones, sino que todavía no han logrado convertirlas en un objetivo compartido. “No trabajamos solo para decir: “Yo llegué”, sino para poder decir: “Nosotros salimos adelante”. El esfuerzo realmente tiene un protagonista, pero el sueño tiene muchos beneficiarios”, explicó.

El estudio se realizó sobre la base de 1.210 entrevistas presenciales en hogares a personas de entre 18 y 70 años de las cinco regiones del país, tanto en zonas urbanas como rurales. Arellano señaló que el análisis también recurrió a herramientas de inteligencia artificial para procesar las respuestas e identificar patrones comunes detrás de las distintas visiones de futuro.

Durante CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, presentó los resultados de un estudio sobre las aspiraciones de los peruanos. | Foto: Joel Alonzo / JOEL ALONZO

¿Qué quieren las familias?

El sueño peruano tiene objetivos concretos. Entre las principales aspiraciones mencionadas en la investigación figuran conseguir o mejorar una vivienda (35,6%), acceder a educación para uno mismo o para los hijos, asegurar el bienestar de la siguiente generación, desarrollar un negocio propio y conseguir un mejor empleo.

La vivienda, explicó Arellano, representa una aspiración que evoluciona con el tiempo. Quienes no tienen una casa buscan conseguirla; quienes la construyen por etapas quieren terminarla, y quienes ya cuentan con una propiedad aspiran a ampliarla, mejorarla o convertirla en un patrimonio para sus hijos.

“La casa ya no deja de ser simplemente el resultado del progreso. Se convierte, a la vez, en la base para poder seguir progresando”, señaló.

Algo similar ocurre con la educación. Para los jóvenes, el objetivo puede ser estudiar una carrera o aprender un oficio; para los padres, la prioridad está en ofrecerles a sus hijos herramientas que les permitan acceder a oportunidades que ellos no tuvieron. La formación, en ese sentido, no se limita a conseguir un título, sino a desarrollar capacidades para trabajar, emprender y mejorar sus condiciones de vida.

El emprendimiento también ocupa un lugar importante. Sin embargo, Arellano matizó que el interés por tener un negocio propio no responde necesariamente a la búsqueda de grandes fortunas, sino a la posibilidad de ganar independencia, generar ingresos y tener mayor control sobre el futuro familiar.

“Lo que ellos buscan es hacer negocio para poder tener mayor independencia, decidir, poder generar ingresos y, sobre todo, darle mayor seguridad a la familia”, indicó.

El empleo y el negocio propio, además, no son aspiraciones excluyentes. Para una parte de los ciudadanos, ambos caminos se complementan como fuentes de estabilidad, autonomía e ingresos.

Durante CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, presentó los resultados de un estudio sobre las aspiraciones de los peruanos. | Foto: Joel Alonzo / JOEL ALONZO

Una condición para alcanzar el progreso

Aunque las aspiraciones económicas y familiares son diversas, hay una condición que aparece de manera transversal: la seguridad. Seis de cada 10 peruanos la identifican como una necesidad para alcanzar el sueño que tienen para el país.

La preocupación no se limita a la delincuencia. También afecta la posibilidad de trabajar, abrir un negocio, estudiar, desplazarse y conservar aquello que las familias han conseguido con esfuerzo. En esa lectura, la seguridad funciona como una condición básica para que el progreso pueda sostenerse.

Las necesidades, sin embargo, varían según el lugar de residencia. Fuera de Lima, el 48% de los encuestados demanda calles, parques y mejores condiciones de transporte. Otro 34% señala la necesidad de obras, servicios cercanos y una mayor atención de las autoridades.

“No todos vivimos en las mismas condiciones”, advirtió Arellano, al señalar que las políticas y las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida deben responder a las distintas realidades del país.

El reto para las empresas y el Estado

Uno de los resultados que el especialista puso sobre la mesa ante los empresarios fue la percepción del aporte del sector privado al bienestar de los ciudadanos. Según el estudio, solo tres de cada 10 peruanos consideran que las empresas grandes y pequeñas contribuyen a que alcancen sus sueños.

Para Arellano, existe una distancia entre el valor que generan las compañías mediante el empleo, la inversión y la oferta de productos y servicios, y la manera en que la población reconoce ese aporte.

Durante CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, presentó los resultados de un estudio sobre las aspiraciones de los peruanos. | Foto: Joel Alonzo / JOEL ALONZO

“Creamos valor, pero lamentablemente es un valor que la ciudadanía no está interpretando que se transforma en oportunidades que ellos reconocen y experimentan. Y ahí tenemos que trabajar mucho”, sostuvo.

La percepción sobre las autoridades es todavía más baja: solo uno de cada seis encuestados considera que estas contribuyen a cumplir sus aspiraciones. El resultado plantea un desafío para el sector público y también para las empresas, que necesitan conectar su actividad económica con beneficios que sean visibles para la ciudadanía.

El estudio también identificó una percepción positiva sobre la capacidad individual de salir adelante. El 52,8% reconoce a los peruanos como trabajadores, responsables y laboriosos, mientras que el 46,5% afirma encontrarse en una mejor situación que hace cinco años. Además, tres de cada cuatro consideran que el cumplimiento de sus sueños depende principalmente de ellos mismos, aunque reconocen en la familia su principal respaldo.

Para Arellano, esa combinación de esfuerzo individual y apoyo familiar constituye uno de los motores del progreso. El desafío está en trasladar esa confianza al ámbito colectivo.

“El problema no es una falta de sueños. Es que todavía no hemos logrado convertirlos en un objetivo compartido”, afirmó.

Su propuesta es que el país construya un horizonte en el que cualquier persona, independientemente de dónde viva, pueda progresar con su esfuerzo, proteger lo que ha conseguido y ofrecer a sus hijos más oportunidades.

Para ello, planteó responsabilidades diferenciadas, los ciudadanos deben trabajar, colaborar y respetar las reglas; las empresas, crear oportunidades reales y hacer visible su contribución al bienestar; y el Estado, garantizar seguridad, justicia, servicios, infraestructura y reglas que funcionen en todo el territorio. “Lo que nos toca hoy en día es convertir esos miles de sueños independientes en un objetivo compartido”, concluyó.