Pese a la incertidumbre climática, las agencias de viaje reportan un avance significativo en sus ventas. A la fecha, han colocado hasta el 85% de sus paquetes turísticos y proyectan cerrar la campaña con niveles de ocupación cercanos al 95%.

“Esperamos un crecimiento aproximado de entre 8% y 12% respecto al año anterior, impulsado principalmente por la reactivación del turismo interno y una mayor confianza del viajero”, señala Patricia Campos Cisneros, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit).

En esa misma línea, Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur), estima que se realizarán alrededor de 1,8 millones de viajes internos durante el feriado, lo que representaría entre el 4% y 5% del total anual. El promedio de estadía se mantiene en tres noches, principalmente hacia destinos de corta distancia.

El factor climático

A pesar de estas proyecciones, el comportamiento del clima sigue siendo la principal variable de riesgo para el sector. Desde Apotur advierten que, de intensificarse las lluvias, hasta un 30% de las ventas podría verse comprometido.

“Podrían provocar múltiples situaciones como bloqueos de carreteras, derrumbes, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos. Pero la principal razón podría ser que, ante estas noticias, el potencial turista decida por precaución viajar a zonas cercanas o aplazar fechas para no arriesgarse, afectando así el movimiento turístico”, explica Medina.

¿Por qué es importante diversificar la oferta y elevar la competitividad más allá de Machu Picchu? (Foto: Andina)

Por ahora, el impacto es acotado. En regiones del sur andino y la selva central, entre el 10% y 15% de las reservas han sido reprogramadas, más no canceladas. “Se ha dado la flexibilidad a los turistas que no han cancelado, pero sí postergado sus visitas”, precisan desde Apavit.

Del lado de la oferta, las empresas reportan una operación sin mayores disrupciones. Aeropuertos del Perú (ADP) indica que la oferta de vuelos para esta campaña creció 6% frente al año anterior, lo que equivale a 28 operaciones adicionales entre el 29 de marzo y el 5 de abril en los 12 terminales que administra.

Si bien se han registrado cancelaciones y reprogramaciones de parte de algunas aerolíneas, para Evans Avendaño, CEO de ADP, “estas incidencias se encuentran dentro de los parámetros habituales para la temporada”.

JetSmart incrementó en 10% su oferta de asientos en vuelos domésticos. De acuerdo con Francesca Luna, Country Manager de la aerolínea, hasta el momento no han registrado postergaciones o cancelaciones vinculadas al fenómeno climático.

“Nuestra operación se viene desarrollando con normalidad y nos mantenemos monitoreando cualquier condición que pueda afectar el itinerario de nuestros vuelos”, señala.

En tanto, Sky Airlines indicó que sus operaciones también se desarrollan con normalidad, aunque mantiene un seguimiento constante a las condiciones meteorológicas.

En el segmento hotelero, el desempeño es más heterogéneo. La cadena Costa del Sol reporta una ocupación cercana al 50%, influida no solo por las lluvias, sino también por la cercanía del proceso electoral, que ha ralentizado las reservas.

“Vemos que las reservas en destinos como Piura, Chiclayo y Trujillo, los cuales consideramos destinos religiosos, han ido aumentando […] En Semana Santa, el 78% de turistas son locales y el 22% son internacionales, entre los cuales destaca la visita de ecuatorianos a regiones como Tumbes y Piura”, comenta Geilan Mustafá, directora de Marketing de la cadena. El tiempo de estadía no supera los cuatro días y tres noches. El gasto promedio por persona oscila entre los S/370 y los S/420.

Las campañas promocionales como los Cyber Days —del 23 al 29 de marzo— impulsan las expectativas de Casa Andina, especialmente hacia destinos con fuerte componente religioso como Ayacucho, Cusco, Arequipa y Lima. Y pese a las lluvias, Augusto Nakasone, director comercial y de marketing de la cadena, subraya que sus “operaciones se han mantenido con normalidad” incluso en destinos donde se han registrado eventos climáticos como Arequipa y el norte del país. “Confiamos en que esta tendencia se mantenga”, añade.

Nuevos patrones de consumo

El comportamiento del viajero también refleja cambios en la forma de planificar sus vacaciones. La demanda por alojamientos alternativos continúa en expansión: entre el 55% y 65% de las reservas para grupos se realiza a través de plataformas digitales como Airbnb, según el Sector de Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Los destinos más buscados

Para esta temporada, las preferencias son mixtas. Por un lado, los turistas que buscan experiencias y recintos religiosos prefieren viajar a Cusco, Arequipa y Ayacucho. Sin embargo, el feriado también da pie al descanso cerca de la playa o a buscar el contacto con la naturaleza; por lo cual Tarapoto, Ica y las playas del norte siguen en la lista de preferencias, indica Apavit.

En el ámbito aéreo, ADP identifica a Tarapoto, Iquitos y Trujillo como los destinos con mayor crecimiento en operaciones —dentro de los terminales que administra—, mientras que Piura y Talara muestran un comportamiento más estable, evidenciando diferencias según destino.

Desde JetSmart destacan el dinamismo de la ruta Lima–Cusco, por concretar 65 vuelos semanales. “Cusco se mantiene como uno de los destinos más atractivos del país en esta temporada, tanto por su valor turístico como por la alta demanda de pasajeros nacionales e internacionales”, indica Luna.

La ciudad imperial también lidera las preferencias de los usuarios de Sky, comenta Sebastián Fernández, subgerente de Rutas Internacionales. Le sigue Arequipa, con un aumento de 33,5% respecto al mismo periodo del 2025, así como el mayor interés por destinos amazónicos como Iquitos.

“Se suma Juliaca, puerta de entrada al Lago Titicaca, que complementa la denominada ruta turística del sur (Cusco–Arequipa–Juliaca), una de las más valoradas por los viajeros internacionales por la diversidad de experiencias que ofrece en un solo recorrido”, detalla Fernández.

Las preferencias también se dirigen al exterior. En esa línea, los destinos favoritos según Apavit son Cartagena, Punta Cana, Santiago de Chile y Buenos Aires; con un promedio de gasto en paquetes de viaje que va entre los US$ 700 y los US$ 1.200 por persona; aunque Sky destaca destinos como Miami y Buenos Aires por concentrar, dentro de sus operaciones, más de 5.000 pasajeros en conjunto durante el feriado. A estos se suman destinos como Santiago y Sao Paulo, que también registran una alta demanda, reflejando el interés de los peruanos por aprovechar estas fechas para diversificar sus opciones de viaje.