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Resumen

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Miles de extranjeros viajan a EE.UU. por diversos fines, ya sea por estudio, trabajo o turismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Miles de extranjeros viajan a EE.UU. por diversos fines, ya sea por estudio, trabajo o turismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Por Maritza Saenz

El Fenómeno de El Niño ha marcado el inicio del 2026 con intensas lluvias en distintas regiones del país. Sin embargo, su impacto aún no logra enfriar las expectativas del sector turismo de cara a la campaña de Semana Santa, que este año tendrá como feriados el 2 y 3 de abril.

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