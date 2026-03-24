Resumen

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La Asbanc se pronunció sobre algunas propuestas de los candidatos presidenciales para aplicar topes que limitan aún más las tasas de interés. (Foto: Manuel Melgar / Archivo GEC)
La Asbanc se pronunció sobre algunas propuestas de los candidatos presidenciales para aplicar topes que limitan aún más las tasas de interés. (Foto: Manuel Melgar / Archivo GEC)
Por Redacción EC

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) hizo un llamado a los candidatos presidenciales que participan en las elecciones generales del 2026 a participar en un “debate público responsable”, basado en evidencia, y evitar caer en “soluciones populistas” que ponen en riesgo a toda la sociedad.

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