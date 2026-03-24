La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) hizo un llamado a los candidatos presidenciales que participan en las elecciones generales del 2026 a participar en un “debate público responsable”, basado en evidencia, y evitar caer en “soluciones populistas” que ponen en riesgo a toda la sociedad.

En un comunicado, mencionó que algunos postulantes a la Presidencia vienen planteando topes que limitan aún más las tasas de interés y “pasan por alto” que debilitar el crédito formal tiene consecuencias directas contra la seguridad ciudadana y la inclusión financiera.

“El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha advertido que medidas como los topes a las tasas de interés han excluido a más de 500 mil peruanos del sistema financiero. Cuando se cierran las opciones formales, las personas quedan expuestas a alternativas informales y peligrosas”, expresó.

Advirtió que dicha exclusión empuja a miles de familias y emprendedores hacia el “gota a gota”, un sistema vinculado a redes de extorsión, violencia y criminalidad.

En ese sentido, enfatizó que en la práctica, las propuestas que buscan intervenir o debilitar el crédito formal terminan favoreciendo economías ilegales y agravando los problemas de seguridad ciudadana.

“Frente a ello, es importante recordar que el crédito formal ha sido un motor clave para reducir la pobreza en el Perú. Millones de familias han podido emprender, invertir y mejorar su calidad de vida gracias al acceso a financiamiento dentro del sistema, construyendo además una cultura de cumplimiento que fortalece la formalidad y la confianza en el país”, subrayó.

“El Perú necesita más inclusión financiera y más seguridad, no menos. Por ello, hacemos un llamado a un debate público responsable, basado en evidencia, que evite caer en soluciones populistas que terminan perjudicando a quienes más necesitan oportunidades y poniendo en riesgo a toda la sociedad”, sentenció.

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