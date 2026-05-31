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Partidos en segunda vuelta plantean rutas opuestas para impulsar el empleo y reducir la pobreza. (Fuente: El Peruano)
Partidos en segunda vuelta plantean rutas opuestas para impulsar el empleo y reducir la pobreza. (Fuente: El Peruano)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La inversión privada acumula tres trimestres consecutivos creciendo a doble dígito y ha contribuido a impulsar el empleo formal privado, que en 2025 anotó su mayor avance en más de una década, excluyendo el rebote postpandemia. Sin embargo, las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) plantean rutas opuestas para impulsar el empleo y reducir la pobreza. FP parte reconociendo el rol de la inversión privada para ese fin, mientras que JPP se opone a esta y apuesta por un mayor rol empresarial del Estado.

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