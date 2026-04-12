La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por las graves incidencias registradas en la instalación de mesas de votación durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, las cuales —según indicó— han afectado el normal desarrollo del proceso.

A través de un comunicado, el gremio señaló que los problemas se han presentado en diversas zonas del país, especialmente en Lima, y están relacionados con fallas en la organización, como retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas.

Estas deficiencias, advirtió la Confiep, han impactado directamente en ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto, generando demoras y dificultades en el proceso.

En ese sentido, el gremio exhortó a las autoridades competentes a brindar, de manera inmediata, una explicación clara y verificable sobre lo ocurrido, detallando qué falló, en qué lugares se registraron los problemas y qué medidas se están adoptando para asegurar la continuidad de la jornada electoral.

“La transparencia es clave para resguardar la legitimidad del proceso”, enfatizó la organización empresarial en su pronunciamiento.

Asimismo, la Confiep subrayó que es indispensable garantizar que todas las personas afectadas por estos retrasos puedan ejercer su derecho al sufragio. “No puede admitirse que una deficiencia operativa derive en la pérdida de un derecho fundamental”, indicó.

El gremio también advirtió que estas incidencias no solo impactan la elección presidencial, sino también otros procesos en curso, como la elección al Senado y de otras autoridades, por lo que consideró necesario asegurar que la jornada concluya con todos los ciudadanos habilitados habiendo podido votar.

Finalmente, la Confiep reiteró su llamado a adoptar medidas correctivas inmediatas frente a las fallas detectadas, a fin de evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos electorales.