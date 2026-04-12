Resumen

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A través de un comunicado, el gremio señaló que los problemas se han presentado en diversas zonas del país, especialmente en Lima, y están relacionados con fallas en la organización, como retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)
A través de un comunicado, el gremio señaló que los problemas se han presentado en diversas zonas del país, especialmente en Lima, y están relacionados con fallas en la organización, como retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por las graves incidencias registradas en la instalación de mesas de votación durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, las cuales —según indicó— han afectado el normal desarrollo del proceso.

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