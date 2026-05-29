De acuerdo con JP Morgan, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) está elevando la incertidumbre política en Perú y generando más volatilidad de la prevista en los mercados, informó Bloomberg.

“La incertidumbre sigue elevada y está impulsando más volatilidad de la esperada. Para los mercados, el foco no está solo en quién gane la presidencia, sino en cómo quedará distribuido el poder dentro del nuevo Congreso bicameral que comenzará a operar en julio del 2026”, indicó.

El informe también explicó que ningún partido tiene mayoría, por lo que aprobar legislación requerirá construcción de coaliciones, mientras partidos de centro como Partido del Buen Gobierno y Obras tendrán una influencia desproporcionada dentro del Senado.

En ese sentido, JP Morgan consideró que ese equilibrio reduce la capacidad de cualquier bloque político para avanzar en reformas profundas. “Para las acciones, esto significa que los cambios radicales en las políticas, como reformas constitucionales o las modificaciones regulatorias agresivas, son improbables, lo que reduce el riesgo de las noticias y favorece un entorno de inversión más estable”, indica el informe.

Cabe precisar que la nueva estructura legislativa en el Congreso incorpora un Senado de 60 escaños y una Cámara de Diputados de 130 miembros. Esta distribución, según JP Morgan, redefine el balance político y obliga a negociaciones permanentes para aprobar decisiones clave.

“Ni la derecha ni la izquierda pueden gobernar solas, debido a que ninguna fuerza alcanza los umbrales necesarios para reformas constitucionales o cambios institucionales de gran alcance”, precisó el banco.

Esta limitación política es uno de los factores que, según JP Morgan, ayuda a contener el riesgo de eventos extremos para el mercado peruano. Aún con este contexto la entidad mantiene una recomendación de “Underweight” sobre Perú dentro de América Latina.

La posición refleja que JP Morgan sigue viendo riesgos políticos elevados y un escenario electoral abierto, pese a considerar que el Congreso fragmentado limita escenarios extremos. Respecto al comportamiento del voto indeciso, el banco señaló que seguirá siendo una de las principales variables para los mercados en las próximas semanas.

JP Morgan consideró que la elección permanece abierta y que la formación de alianzas dentro del nuevo Senado será determinante para definir la dirección política y económica del país después de junio.