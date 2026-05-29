Resumen

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JP Morgan consideró que ese equilibrio reduce la capacidad de cualquier bloque político para avanzar en reformas profundas. Foto: Congreso.
JP Morgan consideró que ese equilibrio reduce la capacidad de cualquier bloque político para avanzar en reformas profundas. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

De acuerdo con JP Morgan, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) está elevando la incertidumbre política en Perú y generando más volatilidad de la prevista en los mercados, informó Bloomberg.

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