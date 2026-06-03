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ONPE restablece llenado manual de actas en balotaje del 7 de junio. (Foto: Andina)
ONPE restablece llenado manual de actas en balotaje del 7 de junio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo formalizó medidas para facilitar la participación ciudadana en la segunda vuelta electoral con pautas laborales específicas para los empleados de los sectores público y privado durante los comicios, incluyendo hasta cuatro días de ausencia justificada si se cumplen con diversas características.

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