El Poder Ejecutivo formalizó medidas para facilitar la participación ciudadana en la segunda vuelta electoral con pautas laborales específicas para los empleados de los sectores público y privado durante los comicios, incluyendo hasta cuatro días de ausencia justificada si se cumplen con diversas características.

Esto a través del Decreto Supremo Nº 007-2026-TR donde se detalla que los ciudadanos que laboran en un ámbito geográfico distinto a su local de votación gozan de un permiso especial de ausencia. La medida faculta a los trabajadores a no asistir a sus puestos los días viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio.

El beneficio exige que el trabajador acredite de forma efectiva el ejercicio de su derecho al voto. Para validar la ausencia, el empleado presenta ante su empresa la constancia de sufragio físico o digital.

Las jornadas no laboradas durante este periodo están sujetas a una recuperación posterior de horas. En el sector privado, el empleador y el subordinado acuerdan la modalidad para compensar el tiempo empleado.

Medidas implementadas por el MTPE para la segunda vuelta del 7 de junio.

Las instituciones públicas definen la forma de devolución según sus requerimientos operativos internos. Estas entidades garantizan además la continuidad de los servicios de interés general durante las fechas electorales.

El dispositivo legal también contempla un día de descanso remunerado para quienes desempeñan la labor de miembros de mesa. Dicho descanso ocurre el lunes 8 de junio mediante el certificado que entrega la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Los trabajadores cuyas jornada coincide con el domingo de elecciones tienen periodos de tolerancia para acudir a las urnas. El Ministerio de Trabajo insta al respeto de estas garantías para asegurar el desarrollo del proceso democrático.