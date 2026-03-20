Renovación Popular, Fuerza Popular, Ahora Nación, Integridad Democrática, País para Todos, y Alianza para el Progreso coinciden en la necesidad de diversificar exportaciones y profundizar la inserción internacional, pero difieren en los instrumentos para lograrlo.

El próximo Gobierno asumirá funciones en un contexto internacional especialmente volátil. A las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se suma la incertidumbre sobre la política económica de Estados Unidos tras el retorno de Donald Trump, el reacomodo del comercio global y la expansión del crimen organizado transnacional en América Latina. Este entorno introduce presiones sobre el comercio, la inversión y el financiamiento internacional, que la siguiente administración deberá gestionar con credibilidad y capacidad de respuesta.

En economías pequeñas y abiertas como la peruana, estos shocks se transmiten rápidamente. En el frente financiero, la mayor aversión al riesgo eleva el costo del crédito para emergentes. En el real, el aumento de los precios del crudo y de los fletes encarece costos de producción y transporte, presiona márgenes empresariales y, de persistir, puede trasladarse a la inflación. En este contexto, las expectativas y la fortaleza institucional —en particular la credibilidad de la política económica— cobran un rol central.

El próximo Gobierno asumirá funciones en un contexto internacional especialmente volátil. | Foto: Andina

Este escenario externo adverso encuentra además a un Perú con menor holgura fiscal que en el pasado. A fines de 2025, la deuda pública neta alcanzó el 22,8% del PBI, muy por encima del mínimo registrado en 2013. A ello se suma una menor disponibilidad de activos financieros y colchones de liquidez, lo que limita la capacidad de aplicar políticas contracíclicas, es decir, medidas económicas para contrarrestar la desaceleración o el sobrecalentamiento de la actividad económica. Por ello, respetar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y reconstruir el ahorro público resulta clave para preservar la estabilidad macroeconómica.

Dicho lo anterior, este artículo revisa las propuestas de los seis partidos que lideran la última encuesta de intención de voto de Datum Internacional (15 de marzo): Renovación Popular, Fuerza Popular, Ahora Nación, Integridad Democrática, País para Todos, y Alianza para el Progreso (APP) a partir de tres ejes: comercio exterior, relaciones internacionales y política monetaria.

Comercio exterior: acuerdo en la meta, diferencias en la ruta

Los seis planes coinciden en la necesidad de diversificar exportaciones y profundizar la inserción internacional, pero difieren en los instrumentos. Renovación Popular enfatiza en la infraestructura logística, regímenes especiales y zonas libres para agregar valor a materias primas. Por su parte, Fuerza Popular prioriza la competitividad operativa (mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, las Oficinas Comerciales en el Exterior – OCEX, y el apoyo a las mypes exportadoras). Además, es el único partido que incorpora un componente proteccionista, con medidas de defensa comercial para el agro, como medidas antidumping y licencias estacionales.

Ahora Nación articula comercio exterior con industrialización descentralizada y corredores logísticos, apostando por una estrategia de marca país. Integridad Democrática propone

corredores multimodales, clústeres, modernización de infraestructura y una reforma institucional que articule producción y exportación.

País para Todos pone el foco en diversificación productiva, encadenamientos con mypes y digitalización aduanera. APP plantea una expansión exportadora basada en agroexportación, zonas económicas especiales y promoción de exportaciones no tradicionales.

El próximo Gobierno asumirá funciones en un contexto internacional especialmente volátil. (Foto: EFE/PHILIPP GUELLAND)

Relaciones internacionales: entre la estrategia y la generalidad

Las diferencias son más marcadas en política exterior. Renovación Popular plantea una integración basada en el multilateralismo, con énfasis en soberanía y vínculos comerciales con países con TLC. Fuerza Popular presenta un abordaje acotado, vinculado a sectores específicos (seguridad, ambiente e innovación), sin una estrategia internacional integral.

Ahora Nación desarrolla una agenda más amplia: liderazgo regional, reimpulso de mecanismos binacionales, acercamiento a la OCDE y una política exterior activa en seguridad, migración y ambiente, además de vínculos con China, EE.UU., la Unión Europea y Asia. Integridad Democrática propone alianzas diversificadas, participación en foros internacionales y criterios de transparencia y reciprocidad.

País para Todos reconoce la importancia geopolítica, pero sin una agenda concreta. APP concibe el frente internacional como plataforma para atraer inversión, con una estrategia agresiva de promoción y acuerdos tributarios.

Manejo macroeconómico: señales de responsabilidad

En un entorno más volátil, la estabilidad macroeconómica exige continuidad en la política monetaria y señales claras de disciplina fiscal. Renovación Popular menciona disciplina fiscal y metas de inflación, pero no desarrolla una estrategia clara sobre déficit, deuda ni autonomía del BCR. Fuerza Popular plantea una consolidación fiscal gradual y respalda explícitamente la autonomía del BCR, combinándola con incentivos tributarios temporales para formalización e inversión.

Ahora Nación propone reducir déficit y deuda, fortalecer el Consejo Fiscal y resguardar la autonomía del BCR. Integridad Democrática y País para Todos coinciden en blindar la estabilidad macroeconómica, converger a reglas fiscales más estrictas, ampliar la base tributaria y respetar la autonomía del BCR. APP plantea responsabilidad fiscal, pero con una formulación ambigua respecto al rol del BCR.

En conjunto, los partidos comparten el objetivo de preservar la estabilidad y la apertura económica, pero difieren sustantivamente en coherencia, profundidad técnica y claridad estratégica. En un contexto internacional más incierto, la capacidad del próximo Gobierno para sostener la disciplina macroeconómica y conducir una política exterior estratégica será determinante para proteger la estabilidad y el crecimiento del país.