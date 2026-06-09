De acuerdo con el reciente informe de Oxford, el resultado oficial de la segunda vuelta electoral podría tardar hasta principios de julio, por lo que deja a la economía peruana y a los mercados financieros en un periodo de mayor incertidumbre.

“Según los resultados preliminares del conteo rápido, se proyecta que el candidato de izquierda Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, ganará las elecciones presidenciales con el 50,3% de los votos. La candidata de derecha Keiko Fujimori, del partido Fuerza Perú, obtuvo el 49,7%, lo que refleja una contienda sumamente reñida”, se lee en el reporte.

Sin embargo, con el 93% de las actas contabilizadas, Fujimori sigue manteniendo una estrecha ventaja con el 50,1% de los votos, por lo que el resultado final dependerá de las cédulas restantes. En ese contexto, los mercados reaccionaron de forma negativa el lunes por la mañana, y la moneda cotizó a S/3,51 por dólar, aproximadamente un 3,6% por encima de los niveles de la tendencia preelectoral.

Oxford señaló que si se confirma la victoria de Sánchez, esto se desviaría de su escenario base y colocaría a la economía en un camino de mayor riesgo, dadas las propuestas de campaña del candidato de Juntos por el Perú.

“Es probable que la agenda de Sánchez provoque un deterioro fiscal, ampliando potencialmente el déficit fiscal en alrededor de 1 punto porcentual y acercándolo al 3% del PBI en 2027, por encima del objetivo del 2% del gobierno”, explicó.

Además, esperan que la confianza empresarial se mantenga débil durante todo el año, lo que limitará la recuperación de la inversión privada. “Es probable que nos desviemos de nuestro escenario base y revisemos a la baja nuestro pronóstico de crecimiento de la inversión del 3,1% interanual y del 3,2% del PBI para 2026″, alegó la entidad.