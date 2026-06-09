Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori al conteo rápido del 100% de los votos (Fotos: Agencia EFE)
Empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori al conteo rápido del 100% de los votos (Fotos: Agencia EFE)
Por Redacción EC

De acuerdo con el reciente informe de Oxford, el resultado oficial de la segunda vuelta electoral podría tardar hasta principios de julio, por lo que deja a la economía peruana y a los mercados financieros en un periodo de mayor incertidumbre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.