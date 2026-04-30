El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó una transferencia de partidas por S/17.370.221 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de financiar la implementación de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y garantizar la continuidad de su soporte administrativo con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 070-2026-EF, en el marco de lo dispuesto en el literal c) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que autoriza al MEF a realizar modificaciones presupuestarias para financiar gastos asociados a procesos electorales.

Estos recursos permitirán al JNE ejecutar oportunamente las acciones necesarias para la implementación de los JEE y reforzar la capacidad administrativa requerida para el desarrollo del proceso electoral regional y municipal.

Cabe precisar que esta transferencia se suma a los recursos ya autorizados en lo que va del año para atender los procesos electorales de 2026, así como a los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de los organismos del Sistema Electoral.

El MEF resaltó que esta medida permitirá que los recursos públicos se orienten de manera ordenada y oportuna a las entidades encargadas de garantizar el desarrollo de los procesos electorales.