Resumen

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Esta transferencia se suma a los recursos ya autorizados en lo que va del año para atender los procesos electorales de 2026.
Esta transferencia se suma a los recursos ya autorizados en lo que va del año para atender los procesos electorales de 2026.
Por Redacción EC

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó una transferencia de partidas por S/17.370.221 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de financiar la implementación de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y garantizar la continuidad de su soporte administrativo con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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