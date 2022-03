Conforme a los criterios de Saber más

El jueves 24 de marzo desde las 6:30 p.m. (hora peruana) la Selección Peruana deberá afrontar uno de sus desafíos más importantes en la carrera rumbo al Mundial Qatar 2022 cuando se enfrente al combinado futbolístico de Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

Para la Bicolor será un partido con sabor a final. Con 21 puntos y en zona de repechaje, a los dirigidos por Ricardo Gareca les conviene sumar de visita para intentar asegurar, como mínimo, el quinto lugar en el que se encuentra actualmente.

Los charrúas, que superan a Perú solo por un punto de diferencia, tienen también la obligación de sumar más puntos en casa si desea sellar de una vez por todas su clasificación al Mundial.

Sin embargo, en la cancha económica, las hinchadas también juegan un partido aparte. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sorprendió a los peruanos tras anunciar y poner a la venta entradas a un precio exorbitante: US$ 300 para todos aquellos que deseen estar presentes para alentar a la Selección Peruana.

¿Cuánto cuesta viajar hasta Uruguay?

Para el caso de un hincha que partirá desde Lima, la travesía será bastante costosa. Para llegar a Uruguay, la gran mayoría de vuelos ofrecen escalas en Sao Paulo (Brasil) y en Asunción (Paraguay). Ello puede llegar a tener un costo superior a los US$ 1.000.

¿Hay forma de hacer menos costoso el viaje? Edwar Apaza, miembro de La Blanquirroja, una de las barras oficiales de la Selección Peruana, asegura que sí es posible.

“Se puede hacer un vuelo a Argentina, directo o con escala a Santiago de Chile, pero debes llegar a Buenos Aires. Desde ahí tienen varias formas de comunicación con Montevideo pero uno de los más populares son los buques (ferry) de puerto a puerto. Los pasajes cuestan US$ 150 por 3 horas ida y vuelta. Entonces, se puede llegar con US$ 400 o US$ 500 a Buenos Aires y luego hacer un viaje en barco a US$ 150 ida y vuelta”, explica. Aquí puedes consultar horarios, fechas y precios de la conexión marítima Buenos Aires - Montevideo.

En cuanto a estadía, si bien el país cuenta con una amplia oferta hotelera, Apaza afirma que el precio se encuentra entre US$ 30 y US$ 40 en los hoteles más baratos.

¿Cuántos peruanos alentarán en Montevideo?

El representante de La Blanquirroja está convencido de que ni el precio del viaje ni de las entradas impedirá que los aficionados asistan al Estadio Centenario, ya que, en su opinión, la zona destinada para la hinchada peruana estará completamente llena.

Asegura que la demanda de entradas “ha sido gigantesca”, por lo que toda la zona destinada a los fanáticos de Perú contará con presencia de entre 1.500 y 2.000 personas.

“Las barras que tenemos relación con la Selección Peruana, llámese La Blanquiroja, La Franja y Sentimiento Blanquirrojo, estaremos presentes para armar la fiesta en el estadio. Incluso el club Te amo Perú, en Argentina, está alquilando 2 buques por 600 personas para ir a Uruguay. Se debe tener en cuenta también a las comunidades del extranjero, más los que viven en Uruguay. Será un lleno total y hasta faltarán asientos para nosotros”, refiere.

Las expectativas para el partido de infarto que le espera a la Bicolor son altas, aunque se sabe que no será un encuentro fácil, según Apaza. “Nosotros estamos yendo a ver a nuestra Selección ganar otra vez así como en Colombia. Las barras estamos convencidas de eso. Si bien hemos tenido buenos resultados, el historial nos obliga a pisar tierra e ir siempre humildes”, puntualiza.

