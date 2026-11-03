La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República debatió el predictamen de la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2027 este martes 3 de noviembre.

La sesión estuvo encabezada por José Arista (Fuerza Popular), senador y presidente de la Comisión de Presupuesto y contó con la presencia de Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante su participación, el titular del MEF precisó que su deber es “mantener el equilibrio fiscal”, esto ante los diversos pedidos que solicitaron diputados y senadores para que sean incorporados en el predictamen.

TE PUEDE INTERESAR: Cyber Wow 2026: tecnología y belleza apuntan a ser las categorías con mayor crecimiento en esta tercera edición

“Nos gustaría poner todos los proyectos que han mencionado, pero eso es imposible. Poner uno significa sacar otro, los recursos son escasos. Sin embargo, en la medida que la economía tenga éxito, y eso es parte de mi trabajo, seguramente durante el año vamos a poder incorporar muchas de sus propuestas. Hoy mi deber es mantener el equilibrio fiscal”, sostuvo.

Luego de su intervención, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Arista, informó que la sesión se reanudará este jueves 5 de octubre desde las 5:00 p.m.

Cabe precisar que a sesión pasa a su cuarto intermedio para que los técnicos del MEF y de la Comisión puedan hacer un análisis sobre los pedidos que hicieron diversos parlamentarios.