Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y senador, José Arista. Foto: Congreso.
Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y senador, José Arista. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República debatió el predictamen de la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2027 este martes 3 de noviembre.

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