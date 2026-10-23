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Resumen

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Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas. Foto: EC.
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas. Foto: EC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que la posibilidad de que las empresas puedan aplicar una suspensión perfecta de labores a sus trabajadores por los efectos del fenómeno de El Niño es un caso extremo.

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