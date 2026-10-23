El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que la posibilidad de que las empresas puedan aplicar una suspensión perfecta de labores a sus trabajadores por los efectos del fenómeno de El Niño es un caso extremo.

En entrevista para RPP Cuba dijo que este escenario se daría en un caso extremo para preservar la existencia de una empresa. Asimismo, remarcó que es una posibilidad y no se es una política que se ha discutido y aprobado.

“Es un caso extremo. Yo entiendo que el ministro Sheput lo ha anunciado con una posibilidad, no es una política que se ha discutido y aprobado. Entonces fue un comentario mío, a un comentario del ministro, que es un caso extremo y si eso ocurriese, se hace para preservar la existencia misma de la empresa”, indicó.

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Como se recuerda, Juan Sheput, ministro de Trabajo, anunció que el Gobierno evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores y dar apoyo económico y legal a las empresas afectadas por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con Sheput, este fenómeno podría obligar a las empresas a paralizar su producción y poner en riesgo los empleos de sus trabajadores.